AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazete ve televizyonların yıpratıcı haberlerine karşı Türk-İş'e destek yağdı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Türk- İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ı sendika genel merkezinde ziyaret etti. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile birlikte TİSK, TESK ve Türkiye KAMU-SEN Genel Başkanları da Atalay'a destekte bulunan kurumlardan oldu.

Yıpratılmak istenen Türk-İş'e destek yağdı.



Asgari ücret görüşmeleri öncesi yaptığı bu açıklama nedeniyle Türk-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Ergün Atalay hedef haline getirildi. Atalay'ın bu sözlerine karşılık AKP'ye yakınlığıyla bilinen gazete ve televizyonlar "Küstah sözler, bu ne biçim sendika başkanı" gibi haberler yaptı.



Haberlerin ardından Atalay'a çok sayıda destek açıklaması yapıldı. Meclis Başkanı Binali Yıldırım, Türk İş Başkanı Ergün Atalay'ı sendika genel merkezinde ziyaret etti.



Yıldırım'dan önce de Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğündeki konfederasyonlar Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Ziyarette Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ile Türkiye KAMU-SEN Genel Başkanları yer aldı.



Görüşme sonrası Genel Başkanlar kameralar karşısına geçti. Heyet adına TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ile açıklama yaptı. Tartışmaların bitirilmesi gerektiğini söyledi.



Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Atalay da işçilerin yanında olmaya devam edeceğini vurguladı.



Atalay'a destek Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile AKP Sakarya Milletvekili Çiğdem Erdoğan Atabek'ten de geldi. Destici, Atalay'ın işçi taleplerini gündeme getirdiğini, bunun başka yerlere çekilmesinin doğru olmadığını kaydetti.





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