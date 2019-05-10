banner1005
Yasama dokunulmazlığı nasıl kaldırılır?
Yasama dokunulmazlığı nasıl kaldırılır?
İran ile petrol ticaretinde son durum
İran ile petrol ticaretinde son durum
Ergün Atalay Ulusal Kanal'a konuştu
Ergün Atalay Ulusal Kanal'a konuştu
Ulusal Kanal Canlı Yayını
Ulusal Kanal Canlı Yayını

Ergün Atalay Ulusal Kanal'a konuştu

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay “İşçi alacaklarında zaman aşımı sürelerinin azaltılamayacağını” söyledi. Ulusal Kanal’a konuşan Atalay “Yeterince sıkıntımız var, bizi daha fazla huzursuz etmeyin” diyerek siyasilere uyarıda bulundu.

Ergün Atalay Ulusal Kanal'a konuştu

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, iftar etkinliğinde Ulusal Kanal’a konuştu.

İşçi alacaklarında zaman aşımı sürelerinin 1 yıla indirilmesi taleplerine tepki gösteren Atalay, “Bu talep kabul edilemez, işçiyi daha fazla huzursuz etmeyin” dedi.

Öte yandan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, sokak atık toplayıcıları ve ailelerine iftar verdi.

İftara, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş’e bağlı Yol-İş, Türk Harb-İş, Koop-İş, Şeker-İş, Güvenlik İş ve Teksif sendikalarının genel başkanları katıldı.  

Geleneksel hale getirilen iftar buluşmalarında kıdem tazminatı da gündemdeydi.


HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #türk iş #ulusal kanal #ergün atalay
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.