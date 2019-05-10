Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay “İşçi alacaklarında zaman aşımı sürelerinin azaltılamayacağını” söyledi. Ulusal Kanal’a konuşan Atalay “Yeterince sıkıntımız var, bizi daha fazla huzursuz etmeyin” diyerek siyasilere uyarıda bulundu.

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, iftar etkinliğinde Ulusal Kanal’a konuştu.



İşçi alacaklarında zaman aşımı sürelerinin 1 yıla indirilmesi taleplerine tepki gösteren Atalay, “Bu talep kabul edilemez, işçiyi daha fazla huzursuz etmeyin” dedi.



Öte yandan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu, sokak atık toplayıcıları ve ailelerine iftar verdi.



İftara, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Türk-İş’e bağlı Yol-İş, Türk Harb-İş, Koop-İş, Şeker-İş, Güvenlik İş ve Teksif sendikalarının genel başkanları katıldı.



Geleneksel hale getirilen iftar buluşmalarında kıdem tazminatı da gündemdeydi.





HABER: TANSEV KARA

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