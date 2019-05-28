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Ergün Atalay,maden ocağında çalışan işçilerle iftar yaptı

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, özel bir maden ocağında çalışan işçilerle iftar yaptı. İşçilerle sohbet eden Atalay, Bireysel Emeklilik Sistemi ile zorunlu maaş kesintilerine tepki gösterdi.

Ergün Atalay,maden ocağında çalışan işçilerle iftar yaptı

Yerin 600 metre altında, maden ocağında iftar yaptılar. 

Tulumunu giyen, madenci baretini giyen Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'da işçilerle birlikteydi.

Nallıhan ilçesi'nde özel sektöre ait maden ocağındaki iftar masasında Atalay ve işçiler birlikte iftar yaptı. 

İşçilerle iftar yapan Atalay, kıdem tazminatı ile ilgili konuştu.

İşçilerin sorunlarını ve taleplerini dinleyen Atalay, Bireysel Emeklilik Sistemi zorunlu tasarruf yaptırıldığını söyledi. 

Atalay'a maden ocağı yöneticileri tarafından madenci bastonu hediye edildi. 

ulusal.com.tr

Etiketler; #Türk-İş
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