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Ermenek faciasının 4. yılı

Soma'nın acısı dinmemişti ki yüreklerimize Ermenek'in acısı düştü. Manisa'da 18 işçinin hayatını kaybettiği facianın üzerinde 4 yıl geçti ama yüreklerdeki acı hâlâ taze. Şehit madencilerin mezarlarına giden ailelerin gözlerindeki yaşlar henüz dinmedi.

Ermenek faciasının 4. yılı

Önce Manisa Soma'da 301 madencimizi, 6 ay sonra ise Karaman Ermenek'te 18 madencimizi şehit verdik.

Ermenek'de yaşanan maden faciasının 4'üncü yılı.
 
Dört yıl önce Has Şekerler Madencilik Şirketine ait linyit ocağında göçüğün altında kaldı işçiler... 38 gün sonra cenazeleri çıkarıldı madenden. 

Acıları yüreklerde henüz soğumadı. Madencilerin evindeki kor ateş hâlâ taze.

Kimi babasını, kimi evladını, kimi eşini toprağa verdi. Toprağa karışan canlarına gözlerindeki yaşlarla sarıldılar, dualar ettiler.

Kelimeler yetmez anlatmaya. Hüseyin Arda, babasını kaybettiği gün açtı dünyaya gözlerini. Bugün annesi Ayşe Gültekin için eşi Hüseyin'in ölüm yıldömü, oğlu Hüseyin Arda'nın ise doğum günü.

Ayşe teyzenin bu sözleri günlerce çıkmadı hafızalardan. Evladına sarılmak için artık mezarına gidiyor Ayşe Teyze... 

İşte bu sözler Ermenk faciasının özeti gibi. O günler geride kalmadı madenci aileleri için, kalmayacak da... 

ulusal.com.tr

Etiketler; #ermenek #facia
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