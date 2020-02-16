Ethem Sancak: Asya Uygarlığı galip gelecektir

İş insanı Ethem Sancak, Suriye'deki son gelişmelere ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. "İdlip bir düğüme dönüştü. Asya kuvvetleri ile Atlantik kuvvetlerinin boy ölçüştüğü bir saha. Stratejik ortağımızı doğru seçeceğiz. Oyuna gelmeyeceğiz" diyen Sancak, şöyle devam etti:

"ABD bizi hep aldatmaya çalışıyor. Hatta Jeffrey bizim Mehmetçiğimizden 'şehit' diye bahsetmiş. Onun ağzını kırmak lazım. Onlar Mehmetçiğimizi şehit edenlerdir. Ağzına alamazlar. İdlib, Irak, Yemen... Bunlar da cephesidir. Asya uygarlığı galip gelecektir."

ALTAY TANKI'NDA SON DURUM

Ethem Sancak, Altay Tankı'ndaki son duruma ilişkin de bilgiler paylaştı. Sancak şöyle devam etti:

"Müjde! 600 beygirlik milli motoru yaptık. Milli tank taşıyıcı araçların motorunu yaptık ve kullanmaya başladık. Artık tanklarımızı yabancı şirketler taşımayacak. 36 aya kadar milli tank motorumuzu da yapacağız. Bu motor haklarımız da kullanılacak. Milli muharip uçaklarımızda kullanılacak. Ayrıca ileride yapacağımız milli uçak gemisinde de kullanılacak.

18 ay içinde Arifiye'de üreticeğimiz 40 tankı ordumuzu hizmetine vereceğiz.

Kılıçdaroğlu'nun Tank-Palet Fabrikası'na saldırmasının iki nedeni var.

Birincisi, Türkiye'nin milli tank üretmesini engellemek.

İkincisi, Türkiye-Katar işbirliği bozulsun isteniyor."