EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak: Açıklamalarda bu yönde bir eğilim yok - Son dakika 7 Eylül 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emekli olmak için gereken prim gün sayısını doldurmalarına rağmen geriye dönük işletilen yasa nedeniyle emekli olma yaşını bekleyenler, bir kez daha toplanıyor. Pazar günü Ankara Tandoğan Meydanı’nda saat 12.00’de toplanacak vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesi için "Edirne’den Kars’a kadar çıksın artık bu yasa diyoruz" diyerek yetkililere seslenecek.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, Aydınlık’a yaptığı açıklamada büyük buluşmanın, mağduriyetlerine sebep olan 4447 sayılı yasanın kabulünün 20. yılında yapılacağını söyledi.

"Sonuna kadar mücadele vereceğiz" diyen Özüpak, şunları kaydetti:

"Biz toplumsal sorunuz ve hükümetin bu toplumsal soruna kayıtsız kalmayacağını umut ediyoruz. Umuyoruz ki yetkililer, kısa süre içinde cevap verecekler. Gelinen noktada ekonomik sorun değil psikolojik sorunlar da yaşamaya başladık. Mağduriyetlerimizden biri de aylık bağlanma oranları ve bağlanacak emekli maaşlarının düşüşleri. Bugün asgari ücret 2 bin 20 lira. Bağlanacak olan aylık bin ila bin 500 lira arasında. Bu ne demek? Mezara kadar çalışmak zorundasın..."

MUTFAKTA TENCERE KAYNAMAYI BEKLİYOR!

Özüpak, emeklilik hakkını alsalar da maaşların geçinmek için yetersiz olduğunu söyledi.

Özüpak, şöyle devam etti:

"Mutfakta kaynaması gereken tencere var. Aylık bağlanma oranı, staj mağduriyeti, kadının doğum borçlanması sorunları da var. Kıdem tazminatına ilişkin kaybetme noktasında açıklamalar var. Kıdem de bizim alınterimizin karşılığı. Eğer bir yasa olacaksa buna emekçiden yana düzenlemeler yapılması gerekiyor. Ama açıklamalarda bu yönde bir eğilim yok."

HAKKININ PEŞİNDE OLANLARI BEKLİYORUZ

Önceki gün siyasi partiler ve kitle örgütleriyle görüşerek, toplanmaya davetiye verdiklerini söyleyen Özüpak, "Sosyal güvenlik yasalarından mağdur olan herkesin bu toplantıya katılmasını istedik. Tüm Türkiye’den ‘ben de hakkımın peşindeyim’ diyen arkadaşlarımızı Tandoğan Meydanı’na bekliyoruz" dedi.

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