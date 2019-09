Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, büyük Ankara mitingi öncesi 'ÖNEMLİ' başlığıyla yaptığı açıklamada, "YAPILAN YORUMLARI okudukça davasına bir tuğla koymamış düşüncelere sahip insanlara laf anlatmanın gerçekten güçlüğünü çekeceğimi çokkkk iyi biliyorum. BİZ davamıza gönül vermiş dava arkadaşlarımız ile HER KAPIYI AMA HER KAPIYI ZORLUYORUZ. İŞİMİZ SİYASETÇİLERLE. GİDİLEN HER KAPIYA OLUMSUZ YORUMLARINIZ EKSİK DEĞİL. KİMSEYİ MEMNUN ETMEK ZORUNDA DA DEĞİLİZ. Siz gelin DAVA İNSANIYIM, DAVAMIN ARKASINDAYIM DİYORSANIZ haklılığınızı Tandoğan da haykırın. DAVA İNSANIYIM, HAKLARIMIN PEŞİNDEYİM DİYEN AMA OTURDUĞU YERDEN AHKAM KESENLERE İTHAF OLUNUR." ifadelerini kullandı. EYT-SYDD İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak da "Ankara Tandogan mitingimiz için başkantte çalışmalar yapan EYT SYD DERNEĞİ Bşk Eyt Gönül Boran Özüpak ı ziyaretlerinden dolayı eleştirenlere burdan sesleniyorum" diyerek bir açıklama yaptı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) Başkanı Gönül Boran Özüpak, büyük Ankara mitingi öncesi 'ÖNEMLİ' başlığıyla bir açıklama yaptı.



Özüpak, şunları ifade etti:



"#ÖNEMLİ



YAPILAN YORUMLARI okudukça davasına bir tuğla koymamış düşüncelere sahip insanlara laf anlatmanın gerçekten güçlüğünü çekeceğimi çokkkk iyi biliyorum.



Ve malesef bu düşüncelerle yol almada 'kuruların yanında yaşlarında zarar gördüğü' aşikar.



Arkadaşım, kaderdaşım, dostum, kardeşim, ağabeyim, ablam başka hitap kaldı mı bilemiyorum.



Önce davamın neresindeyim diye kendini bir sorgulayacaksın. Ondan sonra konuşacak, Eleştirecek fikirlerinle katılımlarını sağlayacaksın.



Mücadeledeki arkadaşlarımla tüm yaşamımız gecesi gündüzü Eyt olmuşken, eyt ile yatıp eyt ile kalkmışken atılan iftiralar, yapılan hakaretlere maruz kalmışken ne dedik YILMAYACAĞIZ, PES ETMEYECEĞİZ.



BİZ davamıza gönül vermiş dava arkadaşlarımız ile

HER KAPIYI AMA HER KAPIYI ZORLUYORUZ.

İŞİMİZ SİYASETÇİLERLE.

GİDİLEN HER KAPIYA OLUMSUZ YORUMLARINIZ EKSİK DEĞİL.

KİMSEYİ MEMNUN ETMEK ZORUNDA DA DEĞİLİZ.



ASLOLAN DAVAMIZDIR.



Siz gelin DAVA İNSANIYIM, DAVAMIN ARKASINDAYIM DİYORSANIZ haklılığınızı Tandoğan da haykırın.



DAVA İNSANIYIM, HAKLARIMIN PEŞİNDEYİM DİYEN AMA OTURDUĞU YERDEN AHKAM KESENLERE İTHAF OLUNUR.



EYT SYDD

YÖNETİM KURULU ADINA

BAŞKAN

GÖNÜL BORAN ÖZÜPAK"



ALPER ÖZÜPAK'TAN ELEŞTİRİLERE YANIT



EYT-SYDD İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak da bir açıklama yaptı.



Alper Özüpak, şunları belirtti:



"Ankara Tandogan mitingimiz için başkantte çalışmalar yapan EYT SYD DERNEĞİ Bşk Eyt Gönül Boran Özüpak ı ziyaretlerinden dolayı eleştirenlere burdan sesleniyorum.

-Kamuoyu nasıl oluşturulur?

-Eyt gündeme nasıl getirilir?

-Eyt nin yanında olduklarını söyleyenlerin gerçek yüzü nasıl ortaya çıkarılır?

-İşçi emekçinin yanında olanlar başka nasıl ortaya çıkarılır?

-Mücadele edilen bir günde Eyt mağdurlarının yanında olup olmadıklarını nasıl anlaşılır?

-Sendika, siyasi parti ayrımı yapmadan sadece mağdurların sesi olmak için herkese aynı mesafede başka nasıl yaklaşılır?

-Yerinde oturarak klavye başında sadece eleştiri yapanları bir kez olsun olumlu birşeyler yazmaya ve bu hak davasına sahip çıkmaya davet ediyoruz, biz Tandoğan da hakkımız için orda olacagız ya sen sadece eleştiren hiçbirşeyi begenmeyen kardeşim sende VARMISIN?

Gönül başkan asla yanlız yürümeyeceksin"



