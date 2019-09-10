EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın bu fotoğrafını paylaşan Hakan Aydın'a sert tepki - Son dakika 10 Eylül 2019 Salı emeklilikte yaşa takılanlar haberleri

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (EYT-SYDD) İl Temsilcileri Koordinatörü Alper Özüpak, EYT Derneği Başkanı Gönül Boran Özüpak'ın cumartesi günü yorgunluktan ve sinirlerinin gerilmesinden dolayı birkaç saat müşahade altında tutulduğunu ve bu nedenle kısa bir serum ile yatıştırıcı taksiyesi sonrası ayağa kalktığını paylaştı.

Alper Özüpak, şöyle devam etti:

"Dernek üye ve katılımcıların sorunların dan dolayı watsap gruplarında bu fotoğrafı paylaşarak 'Zor durumlarda dahi HAKKIMIZA SAHİP ÇIKALIM' çagrısı yaparak Eyt lileri dayanışmaya çagıran ve kendisinin Eyt için ne kadar fedakar lık yaptıgını bir koca bir eş olarak bilen biri olarak bu paylaşımı yapan ve kendisini avukat olarak lanse eden ve başka bir dernekte çalışma yapanların bu paylaşımla neye destek olduklarını ögrenmek istiyoruz, sizin derdiniz EYT mi yoksa Gönül Boran Özüpak mı?



Bu mücadele sosyal medyadan yazarak olmadı sahada her alanda mücadele eden sizler sayesinde oldu.

Başkanımızı bu şekilde karalayan sosyal medyaya lanse eden bu çapsızlara gerekli cevabı Eyt li dostlarımız verecektir.

Eyt li arkadaşlarım biz fedakarlıgımızı sonuna kadar yapıyoruz ama malesef bu zihniyeti bozuk insaların tavırlarından yorulduk ve gerekli destegi vereceginizden eminim

GÖNÜL HNM BİZİM LİDERİMİZDİR VE SONUNA KADAR DA YANINDA OLACAGIZ."

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