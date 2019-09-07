EYT'lileri umutlandıran gelişme! Erdoğan talimat verdi, harekete geçildi - Son dakika 7 Eylül 2019 Cumartesi emeklilikte yaşa takılanlar haberleri
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarından bir rapor istediği aktarıldı. Beştepe'de bir EYT komisyonunun kurulduğu belirtilen haberde, komisyonunu başkanı Vedat Bilgin'in EYT'lileri dinlediği aktarıldı. FOX TV'ye açıklamalarda bulunan EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çankaya Köşkü'ndeydik. Bizim adımıza bir çalışma yapılması talimatıyla oluşturulan komisyonda bir saatlik bir görüşmedeydik." dedi. Özüpak, görüşmeye dair FOX TV'ye yaptığı değerlendirmede, "Hepsini örnekleriyle anlattık. Hak verdikleri noktalar çok oldu. Umuyoruz ki görüşme sonucunda iletişimde olacağız. Cumhurbaşkanımızdan yine randevumuzu dile getirdik." ifadelerini kullandı
FOX TV'nin haberinde, Emeklilikte Yaşa Takılanlar Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin (EYT-SYDD), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla oluşturulan komisyona davet edildiği belirtildi.
EYT'liler, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Vedat Bilgin'e mağduriyetlerini anlattı.
FOX TV'ye açıklamalarda bulunan EYT-SYDD Başkanı Gönül Boran Özüpak, "Cumhurbaşkanımızın talimatıyla Çankaya Köşkü'ndeydik. Bizim adımıza bir çalışma yapılması talimatıyla oluşturulan komisyonda bir saatlik bir görüşmedeydik." dedi.
Özüpak, "Cumhurbaşkanımızın talimatının cümlesi, bir kapıyı araladığımızın işaretidir. Prof. Dr. Vedat Bilgin, 'bu mağduriyetleri dinlemek bizim için de güzel bir veri olduğunu' dile getirdi." şeklinde konuştu.
EYT MAĞDURLARINI UMUTLANDIRAN GELİŞME
Haberde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurmaylarından bir rapor istediği aktarıldı. Beştepe'de bir EYT komisyonunun kurulduğu belirtilen haberde, komisyonunu başkanı Vedat Bilgin'in EYT'lileri dinlediği aktarıldı.
Özüpak, görüşmeye dair FOX TV'ye yaptığı değerlendirmede, "Hepsini örnekleriyle anlattık. Hak verdikleri noktalar çok oldu. Umuyoruz ki görüşme sonucunda iletişimde olacağız. Cumhurbaşkanımızdan yine randevumuzu dile getirdik." dedi.
Cumhurbaşkanlığı bünyesinde oluşturulan komisyon, raporunu Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak.
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