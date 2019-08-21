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EYT mağduriyetinde reçeteyi açıkladı! Emekli maaşları ve flaş SGK Sosyal Güvenlik Kurumu açıklaması - Son dakika 21 Ağustos 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar, emekli maaşları, SGK sosyal güvenlik Kurumu haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un açıkladığı çalışma hayatı reçetesinde "Emeklilikte Yaşa Takılanları emekli et, en az emekli maaşını asgari ücret düzeyine getir, emekli olup tekrar çalışmak isteyenlerin emekli maaşlarında kesinti yap, gençlerin işsizliğine çözüm üretmiş ol, saçma sgk teşviklerine son ver sgk prim oranlarını düşür" ifadeleri yer aldı

EYT mağduriyetinde reçeteyi açıkladı! Emekli maaşları ve flaş SGK Sosyal Güvenlik Kurumu açıklaması - Son dakika 21 Ağustos 2019 Çarşamba emeklilikte yaşa takılanlar, emekli maaşları, SGK sosyal güvenlik Kurumu haberleri

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir (SMMM) ve Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, çalışma hayatının reçetesini açıkladı.

Reçetede emeklilikte yaşa takılanların EYT'lilerin mağduriyetinin nasıl giderileceği de yer aldı.

Özgür Erdursun, şunları belirtti:

"Emeklilikte Yaşa Takılanları emekli et, en az emekli maaşını asgari ücret düzeyine getir, emekli olup tekrar çalışmak isteyenlerin emekli maaşlarında kesinti yap, gençlerin işsizliğine çözüm üretmiş ol, saçma sgk teşviklerine son ver sgk prim oranlarını düşür! 

Çalışanlar gerçekte almış oldukları maaşlarla SGK’ya bildirilsin, devletin kasasına daha çok para girsin, işçi emekli olduğunda gerçek bildirimlerle daha yüksek emekli maaşı alsın, işçi işveren arasındaki düzeni sağlamış ol"

BURSA EYT DERNEĞİ'NİN AÇILIŞINA DAVET ETTİ

Erdursun, şu ifadeleri kullandı:

"Emeklilikte Yaşa takılanlar ve tüm emek mağdurları DAVETLİDİR... Birlikten kuvvet doğar, sen hakkını aramazsan, hakkını istemezsen kimse vermez"

ulusal.com.tr



Etiketler; #sosyal güvenlik kurumu #sgk #emekli aylığı #emekli maaşı #Emeklilikte yaşa takılanlar #eyt
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