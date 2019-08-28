Öğretmen, polis, hemşire, din görevlilerine 3600 ek gösterge verilmesine ve emeklilikte yaşa takılanların sorunlarının çözümüne ilişkin CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu tarafından, 2 Ağustos 2019 tarihinde TBMM'ye soru önergesi verildi. Her iki soru önergesinde de Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay tarafından yazılı olarak cevaplandırılması istendi

Soru önergeleri şu şekilde:



"Bazı meslek gruplarına yönelik ek gösterge çalışmasının bulunduğu aşamaya ilişkin 2 Ağustos 2019 tarihli soru önergesi



TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.



Av.Dr. M. Sezgin TANRIKULU /İstanbul Milletvekili



1. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri emeklilik ek göstergelerinin 3600'a çıkarılması ile ilgili çalışmalar hangi aşamadadır?



2. 3600 ek gösterge kaç kişiyi kapsayacaktır? Meslek gruplarına göre dağılımı nedir?







TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA



Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim.

Av. DrM. Sezgin TANRIKULU /İstanbul Milletvekili



1. Kamu sektörü ve özel sektörde, emekli olmak için gerekli prim ve çalışma süresi elde etmesine rağmen yaş bekleyen kişi sayısı kaçtır?



2. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için başlatılacak olan bir proje var mıdır? Varsa, güncel akıbeti nedir?" "Bazı meslek gruplarına yönelik ek gösterge çalışmasının bulunduğu aşamaya ilişkin 2 Ağustos 2019 tarihli soru önergesiTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINAAşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.Av.Dr. M. Sezgin TANRIKULU /İstanbul Milletvekili1. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri emeklilik ek göstergelerinin 3600'a çıkarılması ile ilgili çalışmalar hangi aşamadadır?2. 3600 ek gösterge kaç kişiyi kapsayacaktır? Meslek gruplarına göre dağılımı nedir? Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşların sayısına ve sorunlarının çözümüne ilişkin 2 Ağustos 2019 tarihli soru önergesiTÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINAAşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim.Av. DrM. Sezgin TANRIKULU /İstanbul Milletvekili1. Kamu sektörü ve özel sektörde, emekli olmak için gerekli prim ve çalışma süresi elde etmesine rağmen yaş bekleyen kişi sayısı kaçtır?2. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için başlatılacak olan bir proje var mıdır? Varsa, güncel akıbeti nedir?"