Soru önergeleri şu şekilde:
"Bazı meslek gruplarına yönelik ek gösterge çalışmasının bulunduğu aşamaya ilişkin 2 Ağustos 2019 tarihli soru önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak cevaplandırılmasını arz ederim.
Av.Dr. M. Sezgin TANRIKULU /İstanbul Milletvekili
1. Öğretmen, polis, hemşire, din görevlileri emeklilik ek göstergelerinin 3600'a çıkarılması ile ilgili çalışmalar hangi aşamadadır?
2. 3600 ek gösterge kaç kişiyi kapsayacaktır? Meslek gruplarına göre dağılımı nedir?
Emeklilikte yaşa takılanlar olarak bilinen vatandaşların sayısına ve sorunlarının çözümüne ilişkin 2 Ağustos 2019 tarihli soru önergesi
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Aşağıdaki sorularımın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat OKTAY tarafından yazılı olarak yanıtlandırılmasını arz ederim.
Av. DrM. Sezgin TANRIKULU /İstanbul Milletvekili
1. Kamu sektörü ve özel sektörde, emekli olmak için gerekli prim ve çalışma süresi elde etmesine rağmen yaş bekleyen kişi sayısı kaçtır?
2. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşların mağduriyetlerinin giderilmesi için başlatılacak olan bir proje var mıdır? Varsa, güncel akıbeti nedir?"
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