Gaziantep Büyükşehir Belediyesine bağlı toplu taşıma işlerini yapan "Gazi Ulaş" firması, 11 işçiyi tazminatsız işten attı. İşçilerin bazıları alacaklarının ödenmemesi nedeniyle açtıkları dava yüzünden işten atıldıklarını öne sürdü. Emekçiler haklarının geri verilmesini istiyor.

Gaziantep'te 11 emekçi ortada kaldı. 9'u çalıştığı şirketi alacaklarından dolayı mahkemeye verince, 2'si de doğalgaz pompasındaki kaçağı tespit edince işten çıkarıldı.



Gazi Ulaş, Gaziantep'teki bir Belediyesi Otobüs firması. 11 emekçi uzun yıllardır bu firmada çalışıyordu.



2 işçi mesainin bitmesinin ardından otobüslerine gaz almak için istasyona gitti. Emekçiler istasyondaki pompanın gaz kaçırdığını gördü. Durumu hemen yetkililere bildirdiler ve işçilerin iddiasına göre yetkililer bu nedenle onları işten çıkardı.



Diğer 9 emekçi ise alacaklarından dolayı Gazi Ulaş firmasını mahkemeye verdi. Bu gelişmede işçilerin sonu oldu. İş veren firma kendisine dava açan emekçileri işten attı. Ne tazminatlarını alabildiler ne de işsizlik maaşlarını...



2 sene önce baskı ve tehditle Hak-İş'e bağlı Öz Taşıma-İş'e üye yapılan işçilere sendika da yardım etmedi. Hatta tüm kapılar birer birer yüzlerine kapandı.



Emekçiler son çare olarak eski sendikaları Türk-İş'e bağlı TÜMTİS'e gitti. İşçiler buradaki avukatlar sayesinde şimdi yeni bir dava açmaya hazırlanıyor.



TÜMTİS Genel Başkanı Kenan Öztürk Gaziantep Büyükşehir Belediyesinde yaşananları anlattı.







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