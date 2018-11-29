Kuzey Marmara Otoyolu'nun Kocaeli Gebze kesimindeki viyadük çalışmaları sırasında beton blok düştü. Enkaz altında kalan 4 işçiden 3'ünün cansız bedenine ulaşıldı 1 işçi de yaralı olarak kurtarıldı.

Kuzey Marmara Otoyolu projesi kapsamında Gebze Tavşanlı mevkiinde yapılan 7 nolu viyadük inşaatında beton blok çöktü.



Kocaeli Gebze kesimindeki meydana gelen olayda enkaz altında kalan, 4 işçiden 3'ünün cansız bedenine ulaşılırken, bir işçi yaralı olarak kurtarıldı.



İşçilerin, yaklaşık 30 metre yükseklikte bulunan viyadükte çalıştığı belirtildi. Saat 10.55'teki çökme, viyadük başlık ayağı montajının yapıldığı sırada gerçekleşti.



Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşanan kaza ile ilgili iki müfettiş görevlendirdiğini ve olayla ilgili incelemenin başlatıldığını duyurdu.



Ayrıca soruştuma kapsamında yazılı ve internet üzerinden yapılan yayınlar için yayın yasağı getirildi.