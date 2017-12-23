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Geçici işçiler kadro istiyor

Taşerondan kadroya geçmeye çalışan işçiler seslerini duyurmaya çalışıyor. Yozgat'ta Şeker Fabrikası'nda çalışan emekçiler eylemdeydi bu kez. Geçici olarak çalışan işçiler "Bize de kadro verilsin" çağrısı yaptı

20 yıldır emek verdikleri fabrikada artık kadrolu olmak istiyorlar.

Hükümetin açıkladığı kadro düzenlemesi onlara da umut oldu. Onlar Yozgat Şeker Fabrikası'nda çalışan geçici işçiler.

Şeker-İş Sendikası'na bağlı işçiler, fabrika önünde kadro eylemi yaptı.

Geçici işçiler üretim başladığı zaman iş başı yapıp, üretim bitince işten çıkartılıyor. 

Emekçiler, bu şartlarda çalışmanın kendilerini mağdur ettiğini söylüyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #işçi #taşeron
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