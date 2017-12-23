20 yıldır emek verdikleri fabrikada artık kadrolu olmak istiyorlar.
Hükümetin açıkladığı kadro düzenlemesi onlara da umut oldu. Onlar Yozgat Şeker Fabrikası'nda çalışan geçici işçiler.
Şeker-İş Sendikası'na bağlı işçiler, fabrika önünde kadro eylemi yaptı.
Geçici işçiler üretim başladığı zaman iş başı yapıp, üretim bitince işten çıkartılıyor.
Emekçiler, bu şartlarda çalışmanın kendilerini mağdur ettiğini söylüyor.
ulusal.com.tr
Taşerondan kadroya geçmeye çalışan işçiler seslerini duyurmaya çalışıyor. Yozgat'ta Şeker Fabrikası'nda çalışan emekçiler eylemdeydi bu kez. Geçici olarak çalışan işçiler "Bize de kadro verilsin" çağrısı yaptı
20 yıldır emek verdikleri fabrikada artık kadrolu olmak istiyorlar.
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde
Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.