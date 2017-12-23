Taşerondan kadroya geçmeye çalışan işçiler seslerini duyurmaya çalışıyor. Yozgat'ta Şeker Fabrikası'nda çalışan emekçiler eylemdeydi bu kez. Geçici olarak çalışan işçiler "Bize de kadro verilsin" çağrısı yaptı

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20 yıldır emek verdikleri fabrikada artık kadrolu olmak istiyorlar.



Hükümetin açıkladığı kadro düzenlemesi onlara da umut oldu. Onlar Yozgat Şeker Fabrikası'nda çalışan geçici işçiler.



Şeker-İş Sendikası'na bağlı işçiler, fabrika önünde kadro eylemi yaptı.



Geçici işçiler üretim başladığı zaman iş başı yapıp, üretim bitince işten çıkartılıyor.



Emekçiler, bu şartlarda çalışmanın kendilerini mağdur ettiğini söylüyor.



ulusal.com.tr