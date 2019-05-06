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Giresun'da iş güvenliği olmayan bir inşaat can aldı

Giresun'da iş güvenliği olmayan bir inşaat can aldı. 13'üncü kattan beton zemine düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Giresun'da iş güvenliği olmayan bir inşaat can aldı

Giresun'da, inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi. 

Olay Gedikkaya Mahallesi'nde bir inşaatta yaşandı. 

Necip Keskin adlı işçi  çalıştığı inşaatın 13. katından henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.

İşçi olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.


ulusal.com.tr

Etiketler; #giresun
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