Giresun'da iş güvenliği olmayan bir inşaat can aldı. 13'üncü kattan beton zemine düşen bir işçi hayatını kaybetti.

Giresun'da, inşaattan düşen işçi yaşamını yitirdi.



Olay Gedikkaya Mahallesi'nde bir inşaatta yaşandı.



Necip Keskin adlı işçi çalıştığı inşaatın 13. katından henüz belirlenemeyen nedenle beton zemine düştü.



İşçi olay yerinde hayatını kaybetti. Cenazesi, Giresun Üniversitesi Prof. Dr. İlhan Özdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğü bildirildi.





ulusal.com.tr