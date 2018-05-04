Toplu sözleşmenin çıkmaza girmesi üzerine İzmir Büyükşehir Belediyesi işçilerinin bugün yapmayı planladığı yürüyüş ve eylem, başkan Aziz Kocaoğlu'nun dün gece yaptığı görüşme daveti nedeniyle iptal edildi

İzmir'de Belediye-İş Sendikası İzmir Şubeleri öncülüğünde bugün saat 16.00'da yapılması planlanan yürüyüş ve eylem iptal edildi. Belediye-İş Sendikası'ndan yapılan açıklamada, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun görüşme talebi üzerine bugün yapılan eylemin iptal edildiği belirtildi. Açıklamada, "Belediye-İş Sendikası İzmir Şube Başkanları olarak, 4 Mayıs 2018 Cuma günü saat 16.00'da İzmir Büyükşehir Belediyesi önünde gerçekleştireceğimiz basın açıklaması, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nun sendikamız şube başkanlarından toplantı talep etmesi sebebiyle iptal edilmiştir" denildi. Başkan Kocaoğlu'nun dün gece saatlerinde sendika yöneticilerini arayarak, görüşme talep ettiği öğrenildi.



GREVE GİDİLECEĞİ AÇIKLANMIŞTI



Açıklamada, tarafların bugün öğleden sonra bir araya gelecekleri belirtilerek, toplantıyla ilgili bilgilendirmenin daha sonra yapılacağı kaydedildi.



İzmir Büyükşehir Belediyesi, İZSU, İZBETON, İZULAŞ ve İZBELCOM'da çalışan 5 bin 500 belediye işçisi adına yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinde belediye yönetiminin yüzde 8 zam önerisi nedeniyle görüşmeler kilitlenmişti. Son olarak 2 Mayıs'ta İZBETON yönetimi ile Belediye-İş Sendikası yöneticileri arasında yapılan görüşmeden sonuç çıkmamış ve greve gidileceği açıklanmıştı.



Haber: Emrah Taştan

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