Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, kamuda kadroya alınan ve kadro alamayan taşeron işçilerin sorunlarının artarak devam ettiğine dikkat çekti. Çağırıcı, “Bu sorunu kökten çözelim, taşeron işçi sistemini tamamen kaldıralım” çağrısı yaptı.

Kadroya geçen taşeron işçilerin sorunları çözülmedi.



Meclis Genel Kurulu'nda kamuda çalışan taşeron işçilerin yaşadığı sorunlar gündem oldu.



Genel Kurulda, 696 Sayılı KHK ile kadroya geçirilen taşeron işçileri ve kadro düzenlemesinde kapsam dışı bırakılan taşeron işçilerin yaşadığı mağduriyetlere dikkat çekildi.



Meclis’te yaşanan tartışmaların ardından Türk İş’e bağlı Güvenlik İş Sendikası'ndan iktidar ve muhalefet partilerine çağrı geldi.



Çağrıyı, Taşeron işçiliğin yoğun olarak yaşandığı özel güvenlik sektöründe örgütlenen Güvenlik İş Sendikası Başkanı Ömer Çağırıcı yaptı.



Ulusal Kanal’a konuşan Çağırıcı, sorunun bir an önce çözülmesini istedi.



HABER: TANSEV KARA

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