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Hadi 19 Şubat 2019 Salı 11.30 12.30. 20.30 yarışmaları joker kodu ipucu sorusu (1982 yılında Yeditepe Oyuncuları tiyatrosu kurucusu kim)

Hadi Magazin, Özge Ulusoy'un sunumuyla geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Her salı günü 11.30'da yapılacak. Bugünkü magazin yarışmasının ipucu sorusunun Azra Akın'ın 2002 yılında kainat güzeli seçildiği yarışmada giydiği elbise hakkında olduğu ifade edildi. Azra Akın'ın o gece giydiği elbise, Cemil İpekçi'nin kostümüydü. Elbisenin adının, 'Pazen' olduğu aktarıldı. O kostümün 'en iyi kostüm' ve 'en iyi tasarım' ödülünü aldığının bilgisi de verildi. Hadi ipucu sorusu usta bir tiyatrocudan geliyor. Paylaşıma göre, ipucu sorusu "1982 yılında kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda günümüzün birçok önemli ismini yetiştiren kişi kimdir biliyor muyuz?" şeklinde. Sorunu cevabı da Hadi Çaman

Hadi 19 Şubat 2019 Salı 11.30 12.30. 20.30 yarışmaları joker kodu ipucu sorusu (1982 yılında Yeditepe Oyuncuları tiyatrosu kurucusu kim)

Ünlü isim Özge Ulusoy'un sunumuyla Hadi Magazin her salı günü 11.30'da yapılıyor.

Bugünkü yarımanın ipucu sorusunun da Azra Akın ile ilgil olduğu belirtildi. Açıklamada, "İpucumuz ile yakın geçmişe bir yolculuk yapıyoruz... Azra Akın’ın 2002 yılında kainat güzeli seçildiğini hepimiz hatırlıyoruz değil mi? Peki biraz daha detaya girsek? Mesela bu yarışmada giydiği elbise hakkında neler biliyoruz?" denildi.

Azra Akın'ın o gece giydiği elbise, Cemil İpekçi'nin kostümüydü. Elbisenin adının, 'Pazen' olduğu aktarıldı. O kostümün 'en iyi kostüm' ve 'en iyi tasarım' ödülünü aldığının bilgisi de verildi.

HADİ 12.30 YARIŞMASI İPUCU SORUSU

Hadi ipucu sorusu usta bir tiyatrocudan geliyor. Paylaşıma göre, ipucu sorusu "1982 yılında kurduğu Yeditepe Oyuncuları tiyatrosunda günümüzün birçok önemli ismini yetiştiren kişi kimdir biliyor muyuz?" şeklinde. Sorunu cevabı da Hadi Çaman.

HADİ GAMER BAŞLIYOR

Hadi, yeni bir yarışmayla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Hadi Gamer oyunu her perşembe saat 19.30'da yapılacak. Konuyla ilgili Hadi tarafından, "Bilgisini test etmek isteyen gamer hadiciler burada mı? Bitirmediğin seri, toplamadığın loot, tamamlamadığın görev kalmadıysa hadi gamer Vestel katkılarıyla başlıyor! Bu perşembe ve her perşembe saat 19.30’da buluşuyoruz." denildi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hadi magazin #Azra Akın #özge ulusoy
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