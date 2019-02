Hadi Magazin, Özge Ulusoy'un sunumuyla geçtiğimiz haftalarda başlamıştı. Her salı günü 11.30'da yapılacak. Bugünkü magazin yarışmasının ipucu sorusunun Azra Akın'ın 2002 yılında kainat güzeli seçildiği yarışmada giydiği elbise hakkında olduğu ifade edildi. Azra Akın'ın o gece giydiği elbise, Cemil İpekçi'nin kostümüydü. Elbisenin adının, 'Pazen' olduğu aktarıldı. O kostümün 'en iyi kostüm' ve 'en iyi tasarım' ödülünü aldığının bilgisi de verildi.

HADİ GAMER BAŞLIYOR



Hadi, yeni bir yarışmayla takipçilerinin karşısına çıkıyor. Hadi Gamer oyunu her perşembe saat 19.30'da yapılacak. Konuyla ilgili Hadi tarafından, "Bilgisini test etmek isteyen gamer hadiciler burada mı? Bitirmediğin seri, toplamadığın loot, tamamlamadığın görev kalmadıysa hadi gamer Vestel katkılarıyla başlıyor! Bu perşembe ve her perşembe saat 19.30’da buluşuyoruz." denildi.



