Hak İş'in 'Emek ve Adalet' yürüyüşü sona erdi! CHP'den açıklama

Hak İş, CHP'li belediyelerde yaşanan işten çıkarmalara karşı Bolu'dan Ankara'ya düzenlediği "Emek ve Adalet" yürüyüşünü tamamladı. CHP Genel Merkezinde son bulan yürüyüş sonrası Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan açıklama yaptı. CHP'ye çağrı yapan Arslan, işçilerin iş başı yapmaması halinde yeni mücadele yöntemi geliştireceklerini söyledi

Bolu’dan Ankara’ya 196 kilometrelik yürüyüş CHP Genel Merkezi önünde sona erdi.



Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası bazı CHP'li belediyelerde yaşanan işten çıkarmalara karşı başlattığı yürüyüşü tamamladı.



Yürüyüşün ardından Hak-İş Konfederasyonu Başkanı Mahmut Arslan konuşma yaptı. Arslan'ın hedefinde CHP vardı.



Arslan CHP'li belediyelerin adım atmaması halinde "yeni yöntemlere" işaret etti.



Bolu Belediyesinden çıkarılan işçilerle ilgili CHP'den de bir açıklama geldi. Açıklamaya göre Hak-İş ile yapılan görüşmelerde işten çıkarılan 19 işçinin işe dönüşüyle ilgili anlaşmaya varıldı. Ancak Hak-İş’ten istifa eden işçilerin tekrar Hak-İş’e döndürülmesi talebi üzerine sorun çözüme kavuşturulamadı.



Açıklamada, "Cumhuriyet Halk Partisi, işçilerin hangi sendikaya üye olacağına ya da hangi sendikadan istifa edeceğine asla karışmamıştır ve bundan sonra da karışmayacaktır" ifadeleri kullanıldı.



ulusal.com.tr

