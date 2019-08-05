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Hak-İş'ten TİS mesajı

Toplu iş sözleşme süreci sürüyor. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, görüşmelerin bir bölümünde müzakere süreçlerinin tamamlandığını söyledi. Arslan "Kriz yaşamadan, grev aşamasına gitmeden sözleşmenin imzalanmasını istiyoruz" dedi.

Hak-İş'ten TİS mesajı

Yaklaşık 180 bin kamu işçisinin toplu sözleşme müzakeresi devam ediyor.

Süreci Titizlikle takip eden Hak-İş, 71 bin üye adına bir yol haritası hazırlıyor.

Süreçle ilgili açıklama yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, görüşmelerin bir bölümünde müzakere süreçlerinin tamamlandığını söyledi. 

Arslan, sözleşme sürecinin sorunlara fırsat vermeden masa başında çözülmesi gerektiğini vurguladı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #hak-iş
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