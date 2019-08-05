Hak-İş'ten TİS mesajı

Toplu iş sözleşme süreci sürüyor. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, görüşmelerin bir bölümünde müzakere süreçlerinin tamamlandığını söyledi. Arslan "Kriz yaşamadan, grev aşamasına gitmeden sözleşmenin imzalanmasını istiyoruz" dedi.

Yaklaşık 180 bin kamu işçisinin toplu sözleşme müzakeresi devam ediyor.



Süreci Titizlikle takip eden Hak-İş, 71 bin üye adına bir yol haritası hazırlıyor.



Süreçle ilgili açıklama yapan Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, görüşmelerin bir bölümünde müzakere süreçlerinin tamamlandığını söyledi.



Arslan, sözleşme sürecinin sorunlara fırsat vermeden masa başında çözülmesi gerektiğini vurguladı.



ulusal.com.tr