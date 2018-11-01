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Haydar Özdemiroğlu: Asla pazarlığa girmeyiz

Hükümetin kıdem tazminatında yapmayı hedeflediği reforma farklı iş kollarından tepkiler gelmeye devam ediyor. Belediye-İş ve Yol-İş'in ardından Tez-Koop-İş Sendikası da "Kıdem tazminatını kırmızı çizgi" ilan etti. Tez Koop İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, kıdem tazminatı konusunda asla pazarlığa açık olmadıklarını vurguladı.

Haydar Özdemiroğlu: Asla pazarlığa girmeyiz

AKP hükümetin kıdem tazminatında reforma gitme çabası farklı iş kollarındaki işçilerde ortak tepkiye neden oldu.

27 Ekim tarihinde Resmi Gazete'de Kıdem Tazminatı Reformu yapılacağı ilan edildi. Gazetede, "bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu yapılacaktır” denildi.

AKP daha önce de kıdem tazminatını fona devretmeye çalışmıştı. İşçi sendikaları, iktidar partisinin yeni hamleyle iş güvencesi açısından kritik bir kalem olan kıdem tazminatını tamamen tasfiye etme amacı taşıdığı görüşünde.

Kıdeme yapılacak müdahaleye karşı Belediye-İş ve Yol-İş'in ardından Tez-Koop-İş Sendikası'nda da tepki gecikmedi. Türk İş Konfederasyonu'na  bağlı Tez Koop İş Sendikası, kıdem tazminatı kesinlikle pazarlık konusu yapmayacaklarını söyledi.

Ulusal Kanal'a konuşan Tez-Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Haydar Özdemiroğlu, sendikaları ortak mücadeleye çağırdı. Kıdem tazminatına dokunulmasını genel grev kararı sayan Türk İş Genel Kurulu'nun kararını hatırlattı.


Haber: Tansev Kara
ulusal.com.tr

Etiketler; #kıdem tazminatı #ulusal kanal #Haydar Özdemiroğlu
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