Diyarbakır, Mardin derken şimdi de Şırnak'taki Silopi belediyesi... Belediyede çalışan 20 işçi işten çıkarıldı. Eylem yapan çalışanlar, işlerini geri istiyor.

Neden işten çıkarıldıklarını bile bilmiyorlar. Sabah iş başı yapmak için gittiklerinde işlerine son verildiğini öğrendiler.HDP'li Silopi Belediyesi, 20 çalışanı iddiaya göre gerekçe göstermeden işten çıkardı.İşçiler tepki için belediye araçlarının park edildiği Dicle Mahallesi'ndeki garajın giriş ve çıkışını kapattı.Aynı kaderi paylaştığı arkadaşları adına konuşan işçi Mustafa Başak, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.Ulusal Kanal'a konuşan belediye başkan yardımcısı Süleyman Şavluk, belediyenin maddi sıkıntı çektiğini ve çıkarılan işçilerin verimsiz olduğunu iddia etti.