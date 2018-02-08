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'Herkese kadro' talebi! Türk-İş'ten mücadele kararı

Taşerona kadro düzenlemesinde kapsam dışında kalan binlerce karayolları işçisi "Herkese Kadro" talebiyle Ankara’da buluştu. İşçileri yalnız bırakmayan Türk-İş’ten, hükûmete “Kadro dışında kalan işçiye kulak verin” çağrısı geldi

Taşeron işçilere kadro düzenlemesinde kapsam dışında kalan binlerce karayolları işçisi, Ankara’da Karayolları Genel Müdürlüğü toplantı salonunda buluştu.

Toplantıya Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay ve Yol-İş Sendikası Başkanı Ramazan Ağar da katıldı.  

Türk İş tarafından ‘Koşulsuz şartsız herkese kadro' talebiyle düzenlenen toplantıda Genel Başkan Ergün Atalay, taşeron işçiler kadro alana kadar mücadele edeceklerini vurguladı.

Yol İş Genel Başkanı Ramazan Ağar da hükümetin taşeron düzenlemesinin eksik olduğuna dikkat çekti.

Toplantıda Afrin’de terörle mücadele eden Mehmetçik unutulmadı.

HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr

Etiketler; #taşeron #türk iş
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