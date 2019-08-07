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HES iskelesi çöktü

Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldü. Kahta ilçesindeki HES inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

HES iskelesi çöktü

Adıyaman'da inşaatı süren hidro elektrik santralinde iskele çöktü. Neyseki korkulan olmadı. 

Kahta ilçesindeki HES inşaatında çöken iskeledeki 4 işçi yaralandı. 

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. 

Özel bir şirkete ait hidro elektrik santralindeki yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldı.


ulusal.com.tr

Etiketler; #hes
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