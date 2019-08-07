HES iskelesi çöktü

Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldü. Kahta ilçesindeki HES inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.

Adıyaman'da inşaatı süren hidro elektrik santralinde iskele çöktü. Neyseki korkulan olmadı.



Kahta ilçesindeki HES inşaatında çöken iskeledeki 4 işçi yaralandı.



İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.



Özel bir şirkete ait hidro elektrik santralindeki yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldı.





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