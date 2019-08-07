HES iskelesi çöktü

Adıyaman'da inşaatı süren hidro elektrik santralinde iskele çöktü. Neyseki korkulan olmadı.
Kahta ilçesindeki HES inşaatında çöken iskeledeki 4 işçi yaralandı.
İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu bulundukları yerden çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.
Özel bir şirkete ait hidro elektrik santralindeki yaşananlarla ilgili soruşturma başlatıldı.
ulusal.com.tr
Adıyaman'da facianın eşiğinden dönüldü. Kahta ilçesindeki HES inşaatında iskelenin çökmesi sonucu 4 işçi yaralandı.
Adıyaman'da inşaatı süren hidro elektrik santralinde iskele çöktü. Neyseki korkulan olmadı.