Hizmet-İş Sendikası üyesi işçilerin Bolu Belediyesi'ndeki işten çıkarmalara karşı başladıkları yürüyüş 6'ıncı gününde. Ankara'da noktalanacak Emek ve Adalet Yürüyüşü'ne Hak-İş Başkanı Mahmut Aslan da katıldı.

Her gün 20 kilometre yürüyorlar. Hedefleri Ankara. Çünkü işlerini geri almak istiyorlar.



Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş Sendikası'na üye işçilerinin işten çıkarıldıkları Bolu Belediyesi'ni protesto için başdıkları yürüyüş 6'ıncı gününde.



Bolu'da Çamlıdere'den devam eden yürüyüşe Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Sendikası Genel Başkanı Mahmut Arslan da katıldı.



Arslan ve emekçilerin babalar gününü kutlandı.



Yürüyüşe İstanbul, Aksaray ve Eskişehir gelen sendika üyeleri de destek verdi.



Ankara'da sonlanacak yürüyüş yağmur, çamur demeden sürüyor.





ulusal.com.tr