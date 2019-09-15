H&M işçileri greve çıkıyor

H&M mağaza ve genel müdürlük bünyesinde çalışan işçiler sendikal örgütlenme ve çalışma koşullarının düzenlenmesi için 2018 yılında Koop-İş Sendikasında örgütlenmeye başladı. Örgütlenme süreci 2019 mart ayında sendikanın yetki almasıyla devam etti. Alınan yetki kararının ardından Türk-İş’e bağlı Koop-İş Sendikası ile dünya giyim mağazası devi H&M arasında bu yıl yürütülen Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde uzlaşı çıkmadı. Sendika tarafından yapılan açıklamada, “H&M işveren temsilcileriyle toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde 5 ayrı toplantıda, toplam 36 madde üzerinde uzlaşmaya varıldı. Ancak H&M, sözleşmenin en önemli maddeleriyle ilgili talepleri kabul etmedi. Bu gelişme üzerine resmi arabulucu aşamasına geçildi. Ancak bu aşamada da anlaşma sağlanamadı. Böylece, grev kararı aşamasına gelindi” denildi.



‘TEKLİFİN KONUŞULACAK TARFI YOK’

H&M Türkiye Müdürü’nün nisan ayında verdiği bir röportajda, Türkiye’nin 72 ülke arasında 4 yıl üst üste satış birincisi olduğunu, mağazalarda ve online satışta her yıl toplam yüzde 10 büyüme öngördüklerini, 7-8 senelik süreçte pazar paylarını iki katına çıkarmayı hedeflediklerini açıklamıştı. Bu açıklamanın ardından H&M işvereninin birinci yıl için yüzde 2 oranında ücret artışı teklifi yaptığına işaret eden Koop-İş, “2 bin 600 çalışan sözleşme kapsamındadır. 2 bin 600 işçinin 2 bin 100’ünde baz ücretlerin asgari ücret olduğu düşünüldüğünde bu teklifin konuşulacak veya üzerinde düşünülecek bir tarafı olmadığı işverene bildirilmiştir” ifadelerine yer verildi.



‘EŞİTLİK İLKESİNE AYKIRI DAVRANIYORLAR’

Dört yıl üst üste satış birincisi olan H&M’nin, bu başarısının arkasında, H&M çalışanlarının emeğinin olduğunun işveren tarafından unutulduğuna işaret eden Koop-İş, şunları belirtti: “Haftada iki gün tatil talebimiz müzakerelerin temel maddelerinden olmuştur. H&M işvereni merkez ofis ile çalışanlarının bir kısmına haftada iki gün tatil uygularken bir kısmına ise bir gün tatil uygulamaktadır. İşveren çalışanları arasında eşitlik ilkesine aykırı davranıp ikili bir uygulama yapmakta ve çalışma barışını bu yolla bozmaktadır. H&M’de çalışanlar arasında yapılan bir başka ayrımcılık ise yemek yardımı konusundadır. Mevcut uygulamayla merkez ve bölge ofislerinde çalışanlara 27 TL, mağazalarda çalışanlara 20 TL yemek yardımı yapılıyor. İzahı çok güç olan bu uygulama çalışanlar arasında rahatsızlıklara neden olmakta ve çözülmesi gereken bir sorun olarak önümüzde durmaktadır. H&M’in yaklaşımı bu konuda da maalesef değişmemiş ve uyuşmazlığa konu olmuştur.”



‘HODRİ MEYDAN’

Sendika açıklamasının sonunda işveren tarafına uzlaşmaz tavırlarından dolayı, “Koop-İş Sendikası, yalnızca H&M mağazalarında temsil ettiği üyelerinden değil, 66 bin üyesinden ve bir parçası olmaktan onur duyduğu Türk işçi hareketinden aldığı güçle, bu uzlaşmaz tavra karşı HODRİ MEYDAN demektedir” diyerek çağrı yaptı. Alınan kararın ardından işçiler 21 Eylül’e grev kararlarını iş yerlerine asacaklar. Koop-İş Sendikası öncülüğünde 4 Ekim 2019 tarihinde, de kitlesel bir biçimde H&M mağazaları önünde basın açıklamaları yaparak greve başlayacak.

Seda Akyüz

ulusal.com.tr