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Hugo Boss'ta sendikalı işçi kıyımı

Sendikalı işçi olmak hem kamuda hem de özel sektörde günden güne zorlaşıyor. "Hugo Boss" firmasının, işten çıkarma gerekçesi de aynı oldu. Sendikalı oldukları için işten atıldılar. TEKSİF Sendikası ve işçiler firma önünde açıklama yaptı.

Hugo Boss'ta sendikalı işçi kıyımı

Sendikalı oldular işten çıkarıldılar. Alman menşeli Hugo Boss firması, sendikaya üye olan işçileri işten çıkarmaya devam ediyor.

Firma önünde işçiler adına konumayı TEKSİF Genel Başkan Yardımcısı Ersin Çelik yaptı. Çelik, "arkadaşlarımız zorla istifa ettirilmeye çalışılıyor" dedi.

Çelik, sendikalı işçilerin tek tek tespit edildiğini ve işten çıkarıldığını söyledi.

Ersin Çelik, anayasal hakların engellendiğini vurguladı.

TEKSİF Genel Başkan Yardımcısı, "haksızlığın karşısında olduk olmaya da devam edeceğiz" dedi.

İşten çıkarılan işçiler Hugo Boss'u boykot etti. Eyleme TÜRK-İŞ İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar da destek verdi.

Yönticilere seslenen Uyar, "ihracatı yapacak ve arttıracak eller burada" dedi.

HABER: DİLEK DOĞAN
KAMERA: BÜLENT ÜNAL
ulusal.com.tr



 

Etiketler; #hugo boss #sendika #işçi
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