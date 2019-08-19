Hükûmet milyonlarca memur için yaptığı zam teklifini yeniledi ancak yine uzlaşı çıkmadı. Çalışma Bakanlığı memurlara yeni teklif olarak 2020 yılı için yüzde 4+4 önerdi. 2021 içinse yüzde 3+3 teklif etti. Ancak masadaki yetkili sendika Memur Sen, son rakamları da reddetti. İşverenden yeni zam oranları beklediğini belirten Memur-Sen, grev hakkını hatırlattı.

Hükümet zam teklifini yeniledi, yetkili konfederasyon ise kabul etmedi. Milyonlarca memurun gözü kulağı toplu sözleşme masasından gelecek haberlere çevrildi.



Hükümet yaklaşık 5 buçuk milyona yakın memur ve memur emeklisinin merakla beklediği zam teklifini 16 Ağustos’ta açıklamıştı.



Bu açıklamaların ardından hükümet ile Memur Sen arasında 18 Ağustos gecesi sürpriz bir görüşme yapıldığı ortaya çıktı.



Görüşmede yapılan yeni teklife göre, 2020 yılı için yüzde 3 buçuk + 2 buçuk zam teklifi yüzde 4 + 4'e yükseldi. 2021 yılı için yapılan yüzde 3+ 2 buçuk zam teklifi ise yüzde 3+3 şeklinde artırıldı.



Ancak hükümetin teklifi masada yetkili sendika olan Memur-Sen tarafından yine reddedildi. Uzlaşı olmamasına karşılık grev hakkı hatırlatıldı.



Yasal sürece göre görüşmelerin 20 Ağustos günü tamamlanması gerekiyor. Tamamlanmaması durumunda konu Hakem Kurulu'na taşınacak. Ancak Memur-Sen, son gün olan 20 Ağustos'un müzakerelerin sürmesi için uzatılmasını istedi.



Hükümetin sunduğu zam oranlarına Memur-Sen'in yanı sıra Türkiye Kamu-Sen ile Birleşik Kamu-İş de tepkili. Her iki sendika da Çalışma Bakanlığı önünde eylem yaptı.



Eylemlerin bir diğer adresi de İzmir oldu. Kamu çalışanları adına Türkiye Kamusen İzmir İl Başkanı İrfan Toksoy konuşma yaptı. Hedefinde ise görüşmeleri yapan Memur-Sen vardı.





ulusal.com.tr