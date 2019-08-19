Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin yeni zam teklifine ilişkin basın açıklaması yaptı. Yalçın, "Toplu sözleşme süreci acısından önemli bir eşikteyiz. Önümüzde artırılma beklentisi içerisinde olduğumuz iki husus var; ilki müzakere süresini uzatmak, diğeri ise zam oranlarını yükseltmektir." dedi. Yeni zam teklifi, daha önceki teklife göre 2 puanlık ilave farkı içeriyor

Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı ve Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, hükümetin yeni zam teklifine ilişkin basın açıklaması yaptı.



Yalçın'a yetkili sendika genel başkanları eşlik etti.



Yeni zam teklifi, daha önceki teklife göre 2 puanlık ilave farkı içeriyor.



Ali Yalçın, şunları söyledi:



"Dün gece Kamu İşveren Heyeti Başkanı, maaş ve ücretlere ilişkin artış teklifini güncelledi. Masaya 2 puan daha konulmasını sağlayan yeni bir teklif sürece dahil edildi.



Diğer taraftan, toplu pazarlık sürecinin ilk oturumunda belirlenen çalışma takvimine göre müzakere evresinin yarın son günü. Bir başka ifadeyle uzlaşmak, anlaşmak ve toplu sözleşme imzalamak için kullanabileceğimiz bir buçuk günlük bir süremiz kaldı.



Toplu sözleşme süreci acısından önemli bir eşikteyiz. Önümüzde artırılma beklentisi içerisinde olduğumuz iki husus var; ilki müzakere süresini uzatmak, diğeri ise zam oranlarını yükseltmektir.



Konfederasyon olarak Kamu İşvereninin masaya getirdiği ilk oranları yetersiz görmüş, bu çerçevede teklifleri yok hükmünde saydığımızı, malul bulduğumuzu, makul ve makbul yeni bir teklif sunulması gerektiğini ifade etmiştik.



Yeni teklifi önemsiyoruz bu nedenle Başkanlar Kurulumuzu toplayarak ortak akıl ve ortak tavır çerçevesinde teklifle ilgili değerlendirmemizi dün gece yaptık. Toplu sözleşmede gelinen noktayı ve ortaya konulan çabaları masaya yatırdık.



Bu kapsamda, hizmet kollarında oluşan tabloyu, kamu görevlilerinin genelini ilgilendiren tekliflerin müzakeresi, müzakere için kullanılabilecek sürenin sınırlılığı ve süre artırmaya dönük yapılabilecekler gibi başlıklar üzerinden değerlendirmelerimizi yaptık.



Başkanlar Kurulumuz sunulan teklifi; yeni bir teklifin sunulması yönüyle takdir etti fakat yeterli zam oranlarını içermemesi nedeniyle de uzlaşmaya ve müzakereye uygun görmedi.



Toplu sözleşme sürecinin görüşme, müzakere ve diplomasi gibi farklı süreç yönetimi ve sonuç üretimi kulvarlarına sahip olduğunu biliyoruz. Bu nedenle masanın sonuç ve çözüm üretme kapasitesinin sonuna kadar kullanılması gerektiği kararındayız.



Burada öncelikle masanın çözüm üretme kapasitesini merkeze koyan, çözüme odaklanan ve uzlaşmayla sonuçlanacak bir toplu sözleşme süreci için büyük bir özveri ile sürece katkı sunan öznelere ve kurumlara müteşekkiriz.



Bu olumlu yaklaşım ve tavırlara rağmen hala uzlaşma noktasının uzağında, sözleşme imzalama eşiğinin dışındayız.



Bu noktada toplu sözleşme masasında uzlaşma için ya yetki kullanılmalı ya da yetki devri yapılmalı diyoruz. Çünkü müzakere iradesi ile uzlaşma iradesi aynı öznede buluşmuş gibi gözükmemektedir.



Masada yaşanacak gelişmeler sahada nelerinin yaşanacağını da belirleyecektir. Kamu görevlilerinin hakkını savunmak, hukukunu gözetmek, ücretlerini artırmak, maaşlarını yükseltmek gibi hedef ve sorumluluklara sahip olduğumuzu hiçbir zaman unutmadık



Biz bugün Kamu İşveren Heyetine, uzlaşmazlık halinde Kamu Görevlileri Hakem Kuruluna başvurma süremizi bir gün olarak kullanma, kalan iki günü müzakere aşamasına dahil etme başvurusu yapacağız.



Diğer taraftan da bu başvurumuzun kabul edilmemesi halinde Hükümet tarafından dün gece sunulan teklif için atılan adımı yetersiz gördüğümüzü hatırlatıyoruz.



Kamu İşveren Heyeti'nin yeni ve daha büyük bir adım atarak uzlaşmayı sağlayacak karşılıklı pazarlık sürecinin başlamasına imkan veren yeni bir maaş zammı teklifini en geç bugün sunmalarını istiyoruz.



Başkanlar Kurulumuz, konfederasyon ve sendikalarımızın çözüme, uzlaşmaya, sözleşme imzalama çabalarının, Hükümete ve kamu işverenine yönelik zam oranlarını artırma çağrılarının kamuoyu nezdinde olumlu karşılandığının farkındadır.



Başlangıçta ifade ettiğimiz gibi Türkiye; bütçesi ve cüssesiyle toplu sözleşmeyle kamu görevlilerinin maaş, ücret ve alım gücünü yükseltecek ekonomik güce sahiptir.



Türkiye, yasaklardan, sınırlamalardan kurtaracak siyasi özgüvene, demokratik ve sendikal haklar noktasındaki mahrumiyete son verecek demokratik bilince fazlasıyla sahiptir.



Masadan müzakereyle çıkmayan çözümün, sahadan eylemle çıkması için gereken örgütlü güce sahip olduğumuzu ispatlayacak her türlü yasal sivil itaatsizlik ve sivil inisiyatif seçeneğini kullanmaktan kaçınmayacağımız bilinmelidir."



ulusal.com.tr