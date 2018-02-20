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İnşaatta başına takoz düşen işçi öldü

Kırklareli'nde bir inşaatta başına demir takoz düşen işçi hayatını kaybetti.

İnşaatta başına takoz düşen işçi öldü

Kırklareli'nde bir inşaatta başına demir takoz düşen işçi hayatını kaybetti.

Karakaş Mahallesi Eski Kavaklı Caddesi'nde bir inşaatta çalışan Mithat Çavuş (57), inşaatın yanındaki boş arazide demir bağladığı sırada, dördüncü kattaki yük asansörünün demir takozu düştü.

Takozun Çavuş'un başına çarptığını gören çalışma arkadaşları, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi.

Sağlık ekipleri, Çavuş'un olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Mithat Çavuş'un cesedi, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Kırklareli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #demir takoz #inşaat işçisi #Ölü
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