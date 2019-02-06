İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İrfan Sayar, iş güvenliği uzmanlarının istihdamının arttırılmasını istedi. İş kazalarının azaltılması gerektiğini söyleyen Sayar, 2012 yılında çıkartılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nun hala yürürlüğe girmediğini vurguladı.

İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışanları Sendikası, iş güvenliği uzmanlarının istihdamının arttırılmasını talep etti.



Türkiye genelinde faaliyet gösteren İş Sağlığı ve İş Güvenliği Çalışanları Sendikası Genel Başkanı İrfan Sayar, Ulusal Kanal’a konuştu.



Ülkemizde her yıl bin 500 yüz insanın iş kazalarında hayatını kaybediyor. 2012 yılında çıkartılan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ise hala yürürlüğe girmedi.



Sayar, 50 kişiden az çalışanı olan işyerlerinde iş güvenliği eğitiminin işverene bırakıldığı bilgisini verdi.



İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarının büyük sorunlar yaşadığını dile getiren Sayar, taleplerini sıraladı.







HABER: TANSEV KARA

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