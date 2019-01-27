İş sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası, Türkiye’nin işçi ölümlerinde Avrupa’da 1’inci dünyada ise 3’üncü sırada yer aldığını açıkladı. Sendikadan yapılan açıklamada "İş kazalarının önüne geçilmesi için iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının istihdamının artırılması gerektiği" vurgulandı.

İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından önemli bir uyarı geldi.Uzmanlar, aralarında Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’ın da yer aldığı 7 ilde bir araya geldi.Eş zamanlı yapılan ortak açıklamalarda, Türkiye’nin işçi ölümlerinde Avrupa’da 1’nci, Dünya’da ise 3’ncü sırada yer aldığı bildirildi.Başkentteki açıklamayı İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Ankara Şube Başkanı Ergün Seydim okuduSeydim, İş kazalarının azalması için, iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının istihdamının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Gaziantep Temsilcisi İbrahim Karatop da yetkililerden taleplerini de sıraladı.Ulusal Kanal'a konuşan iş güvenliği uzmanları, diploma kiralama gibi girişimlerin engellenmesinin, maaşlarının düzeltilmesini istedi.