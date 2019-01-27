İş sağlığı ve güvenliği uzmanlarından önemli bir uyarı geldi.
Uzmanlar, aralarında Ankara, İstanbul ve Diyarbakır’ın da yer aldığı 7 ilde bir araya geldi.
Eş zamanlı yapılan ortak açıklamalarda, Türkiye’nin işçi ölümlerinde Avrupa’da 1’nci, Dünya’da ise 3’ncü sırada yer aldığı bildirildi.
Başkentteki açıklamayı İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Ankara Şube Başkanı Ergün Seydim okudu
Seydim, İş kazalarının azalması için, iş sağlığı ve güvenliği çalışanlarının istihdamının genişletilmesi gerektiğini vurguladı.
İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanları Sendikası Gaziantep Temsilcisi İbrahim Karatop da yetkililerden taleplerini de sıraladı.
Ulusal Kanal'a konuşan iş güvenliği uzmanları, diploma kiralama gibi girişimlerin engellenmesinin, maaşlarının düzeltilmesini istedi.
HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
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