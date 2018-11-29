İhmal, hata, denetim eksikliği zincirine bir de taşeronlaşma eklenince iş kazaları kaçınılmaz hale geliyor. Son olarak Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-Gebze viyadüğündeki çalışmalarda çöken duvar 3 işçinin canına mal oldu. Yaşanan kazaların sıklığıyla ilgili Ulusal Kanal'a konuşan, İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, "Projeler kısa sürede bitirilmesi için taşeron şirkete veriliyor ve iş güvenliği kuralları ihmal ediliyor" dedi.

Kuzey Marmara Otoyolu projesinde yaşanan iş kazası ve niceleri... Özellikle inşaat sektöründe yaşanan kazalar gün geçtikçe artış gösteriyor.



Denetim, ihmal, süre kısıtlılığı iş kazalarının başlıca nedenleri.



Birde proje kısa sürede bitirilmesi için taşeron şirkete verilince kaza kaçınılmaz hale geliyor.



Son olarak Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli-Gebze viyadüğündeki çalışmalarda çöken duvar 3 işçinin canına mal oldu. Yine denetim ve ihmaller gündeme geldi.



Gözardı edilen kurallar nedeniyle meydana gelen iş kazalarında, dünyada 3, Avrupa'da birinci sırada yer alıyoruz.



İş kazaları hakkında genel bir tablo çizen İnşaat Mühendisleri Odası Yönetim Kurulu Başkanı Nusret Suna, çözüm için denetimin şart olduğunu verguladı.



HABER: DİLEK DOĞAN

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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