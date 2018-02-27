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İş kazası değil, iş cinayeti

Yine bir iş cinayeti haberi var. Antalya’da kazı yapan işçiler toprak altında kaldı. 1 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de yaralandı. Tedavi altındaki işçinin hayati tehlikesi sürüyor.

İş kazası değil, iş cinayeti

Antalya’da toprak altında kalan 2 işçiden biri yaşamını yitirdi, diğeri ağır yaralandı.

Feci olay, Antalya-Burdur karayolundaki bir akaryakıt istasyonu önünde meydana geldi. ASAT ekipleri burada, içme suyu isale hattı kazısı yapıyordu.

Yaklaşık 15 metrelik çukurda bulunan 2 işçinin üzerine, aniden toprak yığıldı. 

Yoğun çaba sonucu kurtarılan işçilere ilk müdahaleyi ambulanstaki ilk yardım ekibi yaptı. 

Yaralı işçilerden İbrahim Özcan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sinan Sağlam'ın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan olay anı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, feci olay sırasında bir işçinin çalışmaların durması için iş makinelerini ikaz ettiği ve diğer emekçilerin de arkadaşlarını kurtarmaya çalıştıkları yer alıyor.  


ulusal.com.tr

 

Etiketler; #antalya
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