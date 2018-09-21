158 gün önce Bursa Orhangazi'de sendikalı oldukları için işten çıkarılan 14 Cargill işçisi İstanbul'a yürüyerek seslerini duyurmaya çalıştı. Cargill İşçilerinin İstanbul Ataşehir genel müdürlük önündeki eylemleri sona erdi. Cargill işçileri işe dönene kadar mücadelelerine devam edecek.

İşten çıkarıldılar,yılmadılar mücadele ettiler. Günlerce fabrika önünde eylem yaptılar, seslerini genel müdürlüğe duyurmak için 6 günde Bursa'dan İstanbul'a yürüdüler.Sendikalı olduğu için işten çıkarılan 14 Cargill işçisi 6 günlük yürüyüşün ardından, İstanbul Ataşehir genel müdürlük önünde eylemlerini sürdürdü.Tek-Gıda İş öncülüğünde mücadele eden emekçilere en büyük desteklerden biri de Vatan Partisi'nden geldi.Vatan Partisi İstanbul İl Başkanı Cem Dikmen, "Cargill işçilerinin emek mücadelesine destek veriyoruz ve vermeye de devam edeceğiz"dedi.Cargil genel yönetimine seslerini duyurmak isteyen işçiler 3 gün genel müdürlük önünde eylem yaptı ve alandan ayrıldı. İşçiler yanlarında olan Ulusal Kanal'a da ayrı ayrı teşekkür etti.Bursa'da eylem yapmaya devam edeceklerini söyleyen emekçiler alandan ayrılırken polise, kendiklerini desteklemeye gelenlere ve çevredeki vatandaşlara karanfil dağıttı.