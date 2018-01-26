Türk-İş, Hak-İş ve DİSK, Türkiye Barolar Birliği’nin düzenlediği ‘Emeğin Hukuku Kurultayı’nda bir araya geldi. Konfederasyon başkanları, hükümetin ‘herkese kadro’ sözünü tam olarak yerine getirmesini istedi. Kurultay’da zorunlu arabuluculuk yasasına da tepki vardı.





Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu, işçi konfederasyonları ve akademisyenlerin katılımıyla “Taşeronluk-Arabuluculuk” konulu bir kurultay düzenledi.



Türkiye Barolar Birliği Özdemir Özok salonunda düzenlenen kurultay saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kurultayın açılış konuşmasını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yaptı.



Konuşmasına Afrin’e “Zeytin Dalı Harekatı” düzenleyen Mehmetçiği selamlayarak başlayan Feyzioğlu, arabulucuk yasasına tepki gösterdi.



Feyzioğlu’nun ardından kürsüye çıkan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Afrin’deki Mehmetçiği unutmadı, hükümetin “Herkese kadro” sözünü tutmasını istedi.



Arabuluculuk yasasını desteklediklerini söyleyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da kadro konusunda “eksikler var ama büyük fotoğrafı ıskalamamalıyız” dedi.



Kurultay’da söz alan DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise “taşeron işçilik yasaklanmalıdır” dedi.



Türkiye Barolar Birliği tarafından 3’üncüsü düzenlenen Emeğin Hukuku Kurultayı’nın birinci oturumunda “Taşeron işçilikte sendikalaşma sorunları”, ikinci oturumda “İstihdam güvencesi”, üçüncü oturumda “İş uyuşmazlıklarında arabuluculuk” konuları tartışıldı.







ulusal.com.tr İşçi sınıfı Emeğin Kurultayı’nda buluştu.Türkiye Barolar Birliği Emek Komisyonu, işçi konfederasyonları ve akademisyenlerin katılımıyla “Taşeronluk-Arabuluculuk” konulu bir kurultay düzenledi.Türkiye Barolar Birliği Özdemir Özok salonunda düzenlenen kurultay saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Kurultayın açılış konuşmasını Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu yaptı.Konuşmasına Afrin’e “Zeytin Dalı Harekatı” düzenleyen Mehmetçiği selamlayarak başlayan Feyzioğlu, arabulucuk yasasına tepki gösterdi.Feyzioğlu’nun ardından kürsüye çıkan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay da Afrin’deki Mehmetçiği unutmadı, hükümetin “Herkese kadro” sözünü tutmasını istedi.Arabuluculuk yasasını desteklediklerini söyleyen Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da kadro konusunda “eksikler var ama büyük fotoğrafı ıskalamamalıyız” dedi.Kurultay’da söz alan DİSK Genel Başkanı Kani Beko ise “taşeron işçilik yasaklanmalıdır” dedi.Türkiye Barolar Birliği tarafından 3’üncüsü düzenlenen Emeğin Hukuku Kurultayı’nın birinci oturumunda “Taşeron işçilikte sendikalaşma sorunları”, ikinci oturumda “İstihdam güvencesi”, üçüncü oturumda “İş uyuşmazlıklarında arabuluculuk” konuları tartışıldı.