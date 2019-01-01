Şimdi ise 2018 yılındaki özelleştirmeler ve emek hareketinin direnişini ekranlarınıza getireceğiz. AKP Hükümeti Şeker ve Askeri Fabrikaların da içinde olduğu birçok kritik kurumu özelleştirdi. Milyonlarca çalışanın iş güvencesi olan, kıdem tazminatının fona devretme yönünde de adım atıldı. Cargill, Flormar işçileri dahil olmak üzere emek hareketinin eylem ve grevleri ise 2019'un "mücadele" işaretini verdi. İşte geçtiğimiz yılın emek mücadelesi...

Çalışanlar için 2018 yılı zorlu geçti. Özelleştirmeler arttı, işçi sınıfının kırmızı çizgisi hedef alındı. Emekçiler ise alanlara çıktı, ses yükseltti.AKP'nin 2018 yılındaki ilk icraatı grev hakkını fiili olarak gasp etmekti.Geçen yıl ertelenen ilk grev metal işçilerinin oldu. Sendikalar 179 işyerinde 130 bin işçi ile 2 Şubat 2018’de greve çıkma kararı aldı. Ancak Bakanlar Kurulu grevi milli güvenliği bozucu nitelikte olduğunu gerekçe göstererek 26 Ocak 2018'de erteledi.Cargill, Flormar, Makro Market İşçileri, TOKİ ve İZBAN işçileri ise eylem ve grevlerini 2019 yılına taşıdı.AKP Hükümeti, daha önceki yıllarda olduğu gibi 2018'de de milli kurumları tek tek satışa çıkardı. Geçen yıl ilk olarak milli servetimiz şeker fabrikaları özelleştirildi.Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, 14 fabrikanın özelleştirilmesine ilişkin ihale sürecinin başladığını 2018 Şubat ayında duyurmuştu.Şeker fabrikalarından sonra Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü bünyesindeki 1 Ana Bakım Fabrikası da özelleştirme kapsamına alındı. Özelleştirme işlemlerinin 31 Aralık 2019'a kadar tamamlanması öngörülüyor.Milyonlarca çalışanın iş güvencesi olan, sendikaların “kırmızı çizgimiz” diye ifade ettiği kıdem tazminatının fona devri, geçen yıl açıklanan hem “Yeni Ekonomi Programı”nda hem de “2019 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı”nda yer aldı. Düzenlemenin 2019 yılı aralık ayı sonunda yapılacağı belirtildi.Manisa'nın Soma ilçesinde 13 Mayıs 2014 yılında 301 madencinin yaşamını yitirdiği katliamla ilgili de önemli bir karar verildi. Sanıklara mahkeme tarafından “taksirle öldürme” nedeniyle ceza verilmesi mağdur aileler ve avukatları tarafından tepkiyle karşılandı. Aileler ve avukatlar, Soma'da meydana gelen facianın bir kaza değil cinayet olduğunu sanıklara “kasten öldürme” nedeniyle ceza verilmesi gerektiğini söyledi.Taşeron işçi sorunu da geçen yılın önemli bir gündemiydi. Türkiye’de kamu kesiminde çalışan taşeron işçilerinin büyük çoğunluğu, 2 Nisan 2018 tarihinde kadroya geçirildi.İşçiler, kadroya geçerek, bir çok hak kaybına uğradı, asgari ücretin üzerinde bir ücret garantisini yitirdi, 6 ayda bir yüzde 4 zamma mahkum edildi.2018 yılının ilk 11 ayında ölümlü iş kazaları, iş güvenliğini hiçe sayan çalışma koşullarının boyutunu da gözler önüne serdi. 104’ü kadın, 65’i çocuk, en az 96’sı göçmen; 438’i tarım emekçisi, 397’si inşaat işçisi, 206’sı taşımacılık işçisi olmak üzere toplamda bin 797 kişinin iş cinayetine kurban gitti.Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren 2019 yılında uygulanacak asgari ücret de Aralık ayında belirlendi.İşçi 2 bin 20 Türk Lirasını ‘kabul edilebilir’ buldu. İşveren tarafı ise artış için ‘beklentilerimizin üzerinde’ açıklaması yaptı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na bu yıl ilk defa Türk-İş heyetinde bir asgari ücretli işçi de yer aldı.2018, yüksek enflasyon nedeni ile kamu çalışanları ve emekliler için de ekonomik dar boğaza girdikleri bir yıl oldu. Son olarak açıklanan yüzde 21,6 enflasyona karşılık yüzde 13 zam alan memur ve emekliler, maaşlarındaki erime için ek zam talebi ile alanlara indi ancak istekleri kabul görmedi.Ulusal Kanal da her zaman olduğu gibi yine emek hareketini ekranlara taşıdı.