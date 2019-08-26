Türk-İş ve Demiryol-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'ın istifasını isteyenlere yanıt işçilerden geldi. Demiryol-İş Sendikası, hafta sonu 11'inci Olağan Genel Kurul’unu topladı. Kurulda Atalay Demiryol-İş başkanlığı için aday olmadı. Ancak delegeler kendi arasında imza toplayarak Atalay'ı aday gösterdi. Yapılan seçim sonrası Ergün Atalay yeniden Demiryol-İş Genel Başkanı seçildi.

Helalleşti, aday olmayacağını duyurdu ancak işçiler onu bırakmadı. Yeniden genel başkan seçti.



Toplu İş Sözleşmesi sürecinde hedef alınan Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay’a işçilerden büyük destek geldi.



Atalay'ın Türk-İş'in yanı sıra genel başkanlığını yürüttüğü Demiryol-İş Sendikası 25 Ağustos'ta 11'inci Olağan Genel Kurulu'nu topladı.



Ankara'daki kurultayın açılışını Ergün Atalay yaptı.



Atalay, Toplu İş Sözleşmesi anlaşması nedeniyle gelen eleştirilere yeni bir yanıt verdi.



Atalay konuşmasının sonunda ise Demiryol-İş Sendikası Genel Başkanlığı'na aday olmayacağını açıkladı. Ancak 13 şube başkanı ve 240 delege topladığı imzalar ile Atalay’ı tekrar aday gösterdi. Yapılan seçimin ardından da Ergün Atalay, Demiryol-İş Sendikasının Genel Başkanlığına tekrar seçildi.



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