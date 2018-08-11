Gaziantep'te zamsız çalışma talebine grev kararıyla yanıt veren "Süperpak Ambalaj"çalışanları 53 gündür direniyor. Basın açıklaması yapan işçiler, "emek sömürüsünün karşısındayız, hakkımızı istiyoruz" dedi.

Grevde olan "MM Süperpak Ambalaj"çalışanları direnişin 53. gününde. İşçiler, talepleri karşılanana kadar eylemi sürdürmekte kararlı.



İzmir, Karaman ve Gaziantep'te faaliyet yürüten Avusturya firması MM Süperpak'ta işçiler zam alamayınca üretimi durdurmuştu.



Her üç ilde Türk-İş'e bağlı Selülöz-İş Sendikasına üye işçiler eylemde. Kararlılık sürüyor.



Gaziantep Yeşilsu meydanında açıklama yapan emekçiler, bir kez daha hakkı olanı talep etti.



İşçilerin 370 liralık zam talebine işveren 2 yıl sıfır zam teklifinde bulunmuştu.