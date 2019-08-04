İşçilerden suç duyurusu

Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçirilen işçilere karşı uygulanan davranış davalık oldu. Öz Büro İş Sendikası, kanunsuz ve keyfi uygulama yaptıkları iddiasıyla bazı yöneticiler hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuru dilekçesinde "İşçilerin yaşadığı hak kayıpları gibi temel sorunun nedeninin yöneticilerinin keyfi yorumları olduğu" vurgulandı.





2 Nisan 2018 tarihinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçiler seslerini duyurmaya çalışıyor. Ekonomik ve sosyal kayıpları her geçen gün artan işçilerin eğitim intibakları, yüzdelik dilimleri ve enflasyon farkları bordrolarından çıkartıldı.



Diğer kamu çalışanlarının nakil ve tayin hakları var. Ancak kamuda kadroya geçen taşeron çalışanlar bu haktan da yoksun...



İşçiler, kadrolu olmalarına rağmen yaşadıkları hak kayıplarına tepkili.



Hak İş’e bağlı sağlık alanında örgütlü Öz Büro İş Sendikası, haksızlıkların giderilmesi için suç duyurusunda bulundu.



İşçiler adına açıklamayı Sendika Genel Başkanı Abdülbaki Gülbaba yaptı.





HABER: TANSEV KARA

ulusal.com.tr Taşeronken kadroya geçirildiler ama hak kayıpları sürüyor.2 Nisan 2018 tarihinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçiler seslerini duyurmaya çalışıyor. Ekonomik ve sosyal kayıpları her geçen gün artan işçilerin eğitim intibakları, yüzdelik dilimleri ve enflasyon farkları bordrolarından çıkartıldı.Diğer kamu çalışanlarının nakil ve tayin hakları var. Ancak kamuda kadroya geçen taşeron çalışanlar bu haktan da yoksun...İşçiler, kadrolu olmalarına rağmen yaşadıkları hak kayıplarına tepkili.Hak İş’e bağlı sağlık alanında örgütlü Öz Büro İş Sendikası, haksızlıkların giderilmesi için suç duyurusunda bulundu.İşçiler adına açıklamayı Sendika Genel Başkanı Abdülbaki Gülbaba yaptı.