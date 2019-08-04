İşçilerden suç duyurusu

Taşeronken kadroya geçirildiler ama hak kayıpları sürüyor.
2 Nisan 2018 tarihinde 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile kadroya geçen işçiler seslerini duyurmaya çalışıyor. Ekonomik ve sosyal kayıpları her geçen gün artan işçilerin eğitim intibakları, yüzdelik dilimleri ve enflasyon farkları bordrolarından çıkartıldı.
Diğer kamu çalışanlarının nakil ve tayin hakları var. Ancak kamuda kadroya geçen taşeron çalışanlar bu haktan da yoksun...
İşçiler, kadrolu olmalarına rağmen yaşadıkları hak kayıplarına tepkili.
Hak İş’e bağlı sağlık alanında örgütlü Öz Büro İş Sendikası, haksızlıkların giderilmesi için suç duyurusunda bulundu.
İşçiler adına açıklamayı Sendika Genel Başkanı Abdülbaki Gülbaba yaptı.
HABER: TANSEV KARA
ulusal.com.tr
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