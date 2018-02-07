Her yıl yüzlerce işçi, iş kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi "Ocak ayı iş cinayetleri raporunu" yayınladı. Buna göre sadece 1 ayda 141 emekçi ekmek parası kazanmaya çalışırken hayatını kaybetti.





İSİG raporuna göre hayatını kaybeden emekçilerin 120'si işçi ve memurlardan 21'i ise çiftçi ve esnaftan oluşuyor.



Hayatını kaybeden işçiler arasında çocuklarda vardı.5 çocuk ,işçi de iş cinayetlerinin kurbanı oldu.



En fazla ölüm nedeni yüksekten düşme göçük ve trafik kazasından oluşuyor.





ulusal.com.tr









İş güvenliği ve sağlığının sınıfta kaldığı Türkiye'de Ocak ayında 141 işçi hayatını kaybetti.İSİG raporuna göre hayatını kaybeden emekçilerin 120'si işçi ve memurlardan 21'i ise çiftçi ve esnaftan oluşuyor.Hayatını kaybeden işçiler arasında çocuklarda vardı.5 çocuk ,işçi de iş cinayetlerinin kurbanı oldu.En fazla ölüm nedeni yüksekten düşme göçük ve trafik kazasından oluşuyor.