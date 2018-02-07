AB Bakanı Çelik'ten Fransa Dışişleri Bakanı'na yanıt
AB Bakanı Çelik'ten Fransa Dışişleri Bakanı'na yanıt
Abdullah Gül'ün ekibi TV mi kuruyor?
Abdullah Gül'ün ekibi TV mi kuruyor?
Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri terörden arındırıldı
Şeyh Huruz köyü ve alt yerleşimleri terörden arındırıldı
Kara Harp Okulu darbe davasında cezalar belli oldu
Kara Harp Okulu darbe davasında cezalar belli oldu

İSİG raporu açıklandı

Her yıl yüzlerce işçi, iş kazaları nedeniyle hayatını kaybediyor. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi "Ocak ayı iş cinayetleri raporunu" yayınladı. Buna göre sadece 1 ayda 141 emekçi ekmek parası kazanmaya çalışırken hayatını kaybetti.

İSİG raporu açıklandı
İş güvenliği ve sağlığının sınıfta kaldığı Türkiye'de Ocak ayında 141 işçi hayatını kaybetti.

İSİG raporuna göre hayatını kaybeden emekçilerin 120'si işçi ve memurlardan 21'i ise çiftçi ve esnaftan oluşuyor.

Hayatını kaybeden işçiler arasında çocuklarda vardı.5 çocuk ,işçi de iş cinayetlerinin kurbanı oldu.

En fazla ölüm nedeni yüksekten düşme göçük ve trafik kazasından oluşuyor.


ulusal.com.tr




 
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.