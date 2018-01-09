İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde taşeron olarak çalışan işçiler, 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı. İSKİ Genel Müdürlüğü önünde toplanan 300 emekçi, eylem yaptıkları için işten çıkarıldığını öğrendi. Eyleme devam eden işçiler "Kadro istiyoruz" diyerek yetkililere seslendi.

Hükümetin taşeron düzenlemesine karşı kadro mücadelesi başlattılar. Eylem yaptıkları için işten çıkarıldılar. Ama mücadeleyi bırakmadılar.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Su ve kanalizyon işçilerinde çalışan 300 emekçi kadro talebiyle 3 günlük iş bırakma eylemi başlattı.



İSKİ Genel Müdürlüğü önünde toplanan emekçiler, eyelem bitince eve gitti. Çalıştığı şirketten "İşten çıkarıldın" mesajı geldi.



Eyleme devam eden emekçiler, bir kez daha İSKİ Genel Müdürlüğü önüne geldi.



Bir çalışan taşeron düzenlemesini elindeki ekmeği göstererek anlattı. İçinde patates var, et yiyemiyorum dedi, Cumhurbaşkanı ve bakanlara seslendi.



İşçilerin yaptığı eyleme Vatan Partisi Kağıthane İlçe Başkanlığı üyeleri de destek verdi.



Ulusal Kanal'a konuşan emekçiler, kadro istediklerini vurguladı.



Karşılarından bir yetkili bulamadıklarını belirten işçiler, hükümete seslendi. "Bir yetkiliyle görüşmek istiyoruz" dedi.





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