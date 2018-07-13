banner982
Bakan Albayrak Ekonomi Eylem Planını açıkladı
Bakan Albayrak Ekonomi Eylem Planını açıkladı
Emniyet önünde Adnan Oktar protestosu
Emniyet önünde Adnan Oktar protestosu
FETÖ’cü kaçak doktor ABD’de ortaya çıktı
FETÖ’cü kaçak doktor ABD’de ortaya çıktı
Kendisini çeken sapığı böyle ifşa etti
Kendisini çeken sapığı böyle ifşa etti

Isparta'nın yiğit kadınları

Saman ve mazot fiyatındaki pahalılık çiftçileri, zor durumda bırakıyor. Isparta'da hayvancılıkla geçinmeye çalışan köylüler, ek gelir olarak balık ağı örüp satıyor. 2 işi bir arada yapan yiğit köylü kadınlarını ekranlarınıza getiriyoruz.

Isparta'nın yiğit kadınları

İki işi bir arada yapıyorlar. Geçinmek için buna mecburlar.

Onlar Isparta'nın yiğit köylüleri. Hem hayvancılık yapıyorlar hem de balık ağı örüyorlar.

Pazar harçılığını, ördükleri bu ağlardan çıkarıyorlar.

Hayancılık tek başına bir evin bütçesini çevirmeye yetmiyor.

Beyşehir Gölü'nde avlanan balıkçıların ağlarını yapan kadınların mesai sabah 04.00'te başlıyor.

Hava kararıncaya kadar bu işi yapıyorlar.

ulusal.com.tr

Etiketler; #ısparta #balık #kadınlar
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.