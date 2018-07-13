Saman ve mazot fiyatındaki pahalılık çiftçileri, zor durumda bırakıyor. Isparta'da hayvancılıkla geçinmeye çalışan köylüler, ek gelir olarak balık ağı örüp satıyor. 2 işi bir arada yapan yiğit köylü kadınlarını ekranlarınıza getiriyoruz.

İki işi bir arada yapıyorlar. Geçinmek için buna mecburlar.



Onlar Isparta'nın yiğit köylüleri. Hem hayvancılık yapıyorlar hem de balık ağı örüyorlar.



Pazar harçılığını, ördükleri bu ağlardan çıkarıyorlar.



Hayancılık tek başına bir evin bütçesini çevirmeye yetmiyor.



Beyşehir Gölü'nde avlanan balıkçıların ağlarını yapan kadınların mesai sabah 04.00'te başlıyor.



Hava kararıncaya kadar bu işi yapıyorlar.



ulusal.com.tr