İstanbul Beykent Üniveristesi'nde çalışan 570 işçi taşeron firmasından 2 aydan fazla süredir maaşlarını alamıyor. Kaldıkları yerden de çıkarılmak istenen işçiler 2 haftadır direniş eylemi yapıyor.

İstanbul Beyekent Üniverisite'nin Hadımköy'deki binasını inşa eden emekçilere maaşları ödenmedi.



Maaş alamayan işçilerin kimi kirasını ödeyemedi kimi de hasta çocuğuna ilaç alamadı.



Aylardır maaş alamayan vatandaşlar mağduriyetlerini eylem yaparak duyurmaya çalışıyor.



İşçiler bir muhatap bulamaktanda dertli.



Üstelik şehir dışından gelen emekçiler kaldıkları yerden çıkarılmaya çalışılıyor.



2 haftadır eylem yapan işçiler sorunun bir an önce çözülmesini istiyor.







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