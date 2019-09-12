İstanbul Belediyesi Ak Parti'den CHP'ye geçti. İstanbul'da sendika rekabeti başladı.

Bir yanda Türk-İş'e bağlı Belediye-İş, diğer yanda Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş var.

Hak-İş, "Üyelerin zorla istifa ettirildiğini" öne sürdü. Türk-İş'e bağlı Belediye-İş ise bu iddiayı yalanladı.

Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul "Başkanlar Kurulu Toplantısı"nda konuştu. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın iddiasına karşılık "ispat etsinler istifa ederim" çıkışı yaptı.

İşte o tartışmalı sendika değiştiren isimlerden biri Ulusal Kanal'a konuştu. Hizmet-İş'ten ayrılarak Belediye-İş'e geçen Yaşar Burhan kendi isteği ile sendika değiştirdiğini söyledi.



ulusal.com.tr