İstanbul'da sendika rekabeti başladı
İstanbul'da sendika rekabeti başladı. İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'ndeki değişikliğin ardından dengeler de değişti. Sendikalar arasında geçişler yaşandı. Hak-İş'ten bir süredir "Üyelerimizi zorla alıyorlar" açıklaması geliyordu. Bu iddialara Türk-İş'e bağlı Belediye-İş Sendikası'ndan yalanlama geldi. Belediye-İş'e geçen bir işçi ise "Bana Hak-iş baskı yapmıştı." dedi.
EMEK 12.09.2019, 22:43
İstanbul Belediyesi Ak Parti'den CHP'ye geçti. İstanbul'da sendika rekabeti başladı.
Bir yanda Türk-İş'e bağlı Belediye-İş, diğer yanda Hak-İş'e bağlı Hizmet-İş var.
Hak-İş, "Üyelerin zorla istifa ettirildiğini" öne sürdü. Türk-İş'e bağlı Belediye-İş ise bu iddiayı yalanladı.
Belediye-İş Genel Başkanı Nihat Yurdakul "Başkanlar Kurulu Toplantısı"nda konuştu. Hak-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın iddiasına karşılık "ispat etsinler istifa ederim" çıkışı yaptı.
İşte o tartışmalı sendika değiştiren isimlerden biri Ulusal Kanal'a konuştu. Hizmet-İş'ten ayrılarak Belediye-İş'e geçen Yaşar Burhan kendi isteği ile sendika değiştirdiğini söyledi.
ulusal.com.tr