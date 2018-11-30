Emekçinin yüzde 25'lik haklı zam talebini işveren yüzde 17 olarak yanıt verince taraflar arasında uzlaşı sağlanmadı. İstanbul Avcılar'daki Gripin fabrikasında çalışan 83 emekçi, işyeri önünde grev kararı aldı. İşçiler, anlaşma sağlanana kadar soğuk, yağmur, çamur demenden fabrika önünde direnmekte kararlı.

Toplu iş sözleşmesinde uzlaşı sağlanamadı, Gripin fabrikası işçileri grev karar aldı.



Yıllardır emek verdikleri iş yerinden yüzde 25 zam talep eden işçilere işverenden olumlu yanıt gelmedi.



İşveren son olarak yüzde 17 zam önerisi yapınca işçiler greve başladı.



Hayat pahallığını gerekçe gösteren emekçiler soğuk havaya aldırmadan haklarını alabilmek için meydana çıktı.



83 işçi İstanbul Avcılar'da bulunan fabrika önüne "Grev Var" pankartı astı.



Vatan Partisi 3 gündür direnen emekçilere destek verdi.





ulusal.com.tr