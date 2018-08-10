Tekirdağ'da yaklaşık 40 gündür süren işçi direnişinde emekçiler kararlı. Er ya da geç yeniden iş başı yapmak istiyorlar.
Aygün Alüminyum fabrikası, Ergene ilçesinde faaliyet yürütüyor. Emekçiler düşük ücret ve olumsuz çalışma koşulları nedeniyle Türk Metal sendikasına üye oldu.
İşveren ilk önce 12, daha sonra da 3 işçiyi işten çıkardı.
Toplam 450 çalışanı bulunan Aygün Alüminyum'da işçiler haftalardır eylemde.
İşçilere, Türk Metal Sendikası'nın örgütlü olduğu diğer fabrikalardaki emekçilerden de destek geldi.
ulusal.com.tr
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