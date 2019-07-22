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İşte erkeklerin ve kadınların emeklilik şartları - Son dakika 22 Temmuz 2019 emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, erkeklerin ve kadınların 3600 güne göre emeklilik şartlarını açıkladı. Erdursun, "Kadınlar 15 yıl, 50 yaş, 3600 günü 24.05.2011 tarihinden sonra, Erkekler 15 yıl, 55 yaş, 3600 günü 24.05.2014 tarihinden sonra tamamlamışlarsa Kadınlar 58 Erkekler 60 yaşından önce emekli olamazlar..." ifadelerini kullandı

İşte erkeklerin ve kadınların emeklilik şartları - Son dakika 22 Temmuz 2019 emeklilikte yaşa takılanlar EYT haberleri

Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, erkeklerin ve kadınların 3600 güne göre emeklilik şartlarını açıkladı.

Erdursun, "Kadınlar 15 yıl, 50 yaş, 3600 günü 24.05.2011 tarihinden sonra, Erkekler 15 yıl, 55 yaş, 3600 günü 24.05.2014 tarihinden sonra tamamlamışlarsa Kadınlar 58 Erkekler 60 yaşından önce emekli olamazlar..." ifadelerini kullandı.

Erdursun'un paylaştığı görselde, "15 yıl+50 yaş+3600 gün şartını yerine getirdiği tarih - sigortalılık süresi, yaş ve gün sayısı" bölümleri yer aldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #emeklilik
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