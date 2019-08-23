Çalışma hayatıyla ilgili soruların cevaplandığı bölümde bugün "Çalıştığım fabrikada ücretim asgari ücretin üzerinde olmasına rağmen asgari ücret gösteriyorlardı. 15 gün önce SSK müfettişleri geldi ve güncelleme yaptılar. Primleri geriye dönük isteyebilir miyim?" sorusuna yanıt verildi. Verilen cevapta, "SGK'nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca şikâyet üzerine ya da başka bir nedenle işyerinde yapılan incelemede işverenin işçi ücretlerini kuruma eksik bildirdiği tespit edildiğinde, hem bu durumun düzeltilmesi hem de eksik bildirilen kazançlara ilişkin sigorta primlerinin gecikme zammı ve cezası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir." denildi

Aydınlık gazetesi İş Hukuku bölümünde çalışma dünyasıyla ilgili sorulara cevaplar veriliyor.



Bugün, bir vatandaş tarafından "Çalıştığım fabrikada ücretim asgari ücretin üzerinde olmasına rağmen asgari ücret gösteriyorlardı. 15 gün önce SSK müfettişleri geldi ve güncelleme yaptılar. Primleri geriye dönük isteyebilir miyim?" sorusu geldi.



Soruya verilen yanıt şu şekilde:



"İşçilerin ücretlerinin SGK'ya eksik bildirilmesi yaygın bir uygulamadır. Pek çok işyerinde asgari ücretin üzerinde ücretle çalışan işçilerin ücretinin asgari ücret kadar olan kısmı bankaya yatırılırken, geri kalanı elden ödenmektedir. Bu durum gerek işçi, gerek SGK, gerekse de gelir vergisinin düşük ödenmesi nedeniyle devlet için kayıp anlamına gelmektedir. Çoğu zaman, elden yapılan ödemeyi kanıtlayacak bir belge bile bulunmamaktadır.



SGK'nın denetim ve kontrolle görevli memurlarınca şikâyet üzerine ya da başka bir nedenle işyerinde yapılan incelemede işverenin işçi ücretlerini kuruma eksik bildirdiği tespit edildiğinde, hem bu durumun düzeltilmesi hem de eksik bildirilen kazançlara ilişkin sigorta primlerinin gecikme zammı ve cezası ile birlikte tahsil edilmesi gerekmektedir.



Ancak, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 86. maddesine göre, prime esas kazançların kuruma eksik bildirildiği müfettiş raporuyla tespit edildiğinde, geriye yönelik hizmetlerin veya prime esas kazançların tespitin yapıldığı tarihten geriye yönelik en fazla bir yıllık süreye ilişkin kısmı dikkate alınmaktadır. Fazlası için yargı yoluna gidilmelidir. Gerçek ücretiniz ile asgari ücret arasındaki prim farkı size değil, işveren tarafından kuruma ödenecektir."



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